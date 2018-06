publié le 19/06/2018 à 02:26

La Coupe du Monde est décidément mouvementée pour l'équipe d'Arabie saoudite. À deux jours du coup d'envoi de leur deuxième match dans la Coupe du monde mercredi face à l'Uruguay, l'équipe nationale a dû quitter son camp de base de Saint-Pétersbourg pour se rendre à Rostov-sur-le-Don.



Un trajet qui a valu une belle frayeur aux joueurs qui ont tout simplement vu un moteur de l'aile droite de l'appareil prendre feu. On voit sur une vidéo publiée sur Twitter des flammes jaillir des réacteurs de l'appareil. Heureusement, plus de peur que de mal au final. Les joueurs saoudiens ont en effet pu atterrir malgré tout sains et saufs.

"La Fédération saoudienne de football voudrait rassurer tout le monde sur le fait que les joueurs de l'équipe nationale sont saufs, après une défaillance technique de l'un des moteurs de l'avion, qui vient juste d'atterrir à l'aéroport de Rostov-sur-le-Don. Les joueurs se dirigent en toute sécurité vers leur résidence."

Espérons que cet événement ne perturbera pas trop les joueurs pour leur deuxième match face aux Uruguayens, eux qui ont déjà subi un lourde défaite 5 à 0 face à la Russie dans leur match d'entrée dans la compétition.