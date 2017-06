publié le 09/06/2017 à 17:35

La rencontre amicale face au Paraguay, vendredi 3 juin dernier, servait de répétition générale pour l'équipe de Didier Deschamps. La large victoire (5-0) obtenue face une équipe peu fougueuse semble avoir fait le plus grand bien aux Bleus. Dimitri Payet est particulièrement inspiré durant les séances d’entraînements, selon les observateurs présents à Clairefontaine.



Le Réunionnais était titulaire face aux Sud-Américains et devrait l'être, à nouveau, en Suède. Comme lui, huit autres joueurs présents dès le coup d'envoi le week-end dernier devraient débuter à la Friends Arena de Sölna. Hugo Lloris garderait les buts, les latéraux de l'AS Monaco (Sidibé et Mendy), seraient ceux des Bleus, la paire de milieu récupérateur serait formée de Matuidi et Pogba alors que les hommes forts de l'attaque française pendant l'Euro 2016 (Griezmann, Giroud, Payet) devraient eux-aussi être présents.

Deux changements sont attendus. Moussa Sissoko, entré en jeu face au Paraguay pourrait cette fois-ci retrouver sa place de titulaire aux dépens d'Ousmane Dembélé. Raphaël Varane, occupé par la finale de la Ligue des champions lors du premier match international, devrait également retrouver son poste dans l'axe de la défense centrale, aux côtés de Laurent Koscielny.

Les compositions probables :

France (4-2-3-1) : Hugo Lloris (cap.) - Djibril Sidibé, Raphaël Varane, Laurent Koscielny, Benjamin Mendy - Pual Pogba, Blaise Matuidi - Moussa Sissoko, Antoine Griezmann, Dimitri Payet - Olivier Giroud.



Suède (4-4-2) : Robin Olsen - Mikael Lustig, Vicotr Lindelöf, Andreas Granqvist (cap.), Ludwig Augustinsson - Jimmy Durmaz, Erik Johansson, Albin Edkal, Emil Forsberg - Ola Toivonen, Marcus Berg.