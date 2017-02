Soupçons de match truqué à Viry-Châtillon : les langues se délient

publié le 23/02/2017 à 14:39

Les amateurs de Viry-Châtillon ont-ils laissé filer volontairement leur match face au Poiré-sur-Vie, le 7 janvier dernier en 32es de finale de la Coupe de France ? Le club de CFA s'était incliné (3-1) sur la pelouse d'un adversaire évoluant une division plus bas, en DH. Ce résultat fait désormais l'objet d'une enquête préliminaire. Certains joueurs pourraient bien avoir parié sur leur propre défaite et conseillé à leurs proches d'en faire autant. En pariant 50 euros, un gain de 180 euros était assuré.



Ce tuyau sur un revers annoncé de Viry-Châtillon aurait même fait le tour de la ville et des communes voisines. Ainsi, Kevin, éducateur à quelques kilomètres, était au courant. Avant le match, des amis l'ont incité à miser sur la défaite du club de l’Essonne. Il ne l'a pas fait mais comprend comment des joueurs de CFA peuvent aller jusqu'à perdre délibérément un match. "Quand tu joues en CFA, c'est vrai que tu ne touches pas un gros salaire. Ils ont un travail à côté (...) C'est un moyen de toucher un peu plus".

Au club de Viry-Châtillon, le président veut pour le moment croire en l’innocence de ses joueurs. Il les a réuni mardi 21 février pour leur poser la question de confiance, un par un, les yeux dans les yeux, et leur a laissé jusqu'au lendemain pour se dénoncer, ce qu'aucun n'a fait. Le maire de la ville, lui, attend des sanctions assez rapidement pour "l'ensemble des joueurs qui auraient pu éventuellement être mêlés de près ou de loin. Ça serait la moindre des choses que de les sortir définitivement du club de Viry".



Ces sanctions restent pour le moment suspendues à l'enquête judiciaire toujours en cours. En attendant, les joueurs de Viry-Châtillon s’entraînent normalement. Bon dernier de leur groupe de Championnat de France Amateur (le B), ils se déplacent samedi 25 février (18h) à Dieppe (14e).