Sexe et Coupe du monde : "Un sujet souvent tabou", estime Pascal Praud

publié le 09/06/2018 à 21:01

La Coupe du Monde en Russie s'ouvrira jeudi 14 juin. À quelques jours de l'ouverture de la compétition, Pascal Praud a largement consacré son émission du samedi 9 juin aux Bleus, qui disputaient ce soir-là un match amical, la dernière phase préparatoire avant la compétition, contre les États-Unis.



Au cours de la semaine écoulée, la sélection mexicaine pour le Mondial a été épinglée pour une orgie sexuelle. "D'une certaine manière l'information de la semaine", estime Pascal Praud, qui rajoute que la sexualité des joueurs pendant ces grandes compétitions est "un sujet souvent tabou", pour ces "jeunes gens en pleines forme et en pleines possibilités".

