ASSE-OL, Monaco-Nice, Dijon-PSG... Le programme de la 23e journée de L1

03/02/2017

Plus de quatre ans que cela n'était plus arrivé. Pour la première fois depuis le 1er décembre 2012 (défaite 2-1 à Nice), le PSG va de nouveau jouer un samedi soir à 20h, ce 4 février. Le 3e du championnat à trois longueurs du leader monégasque se déplace à Dijon (13e) pour une rencontre que les deux diffuseurs du championnat de France n'ont pas retenue comme affiche isolée. En outre, Paris rejouera dès le mardi 7 février (21h) en L1, à domicile face à Lille, puis le vendredi 10 (20h45) à Bordeaux, avant de recevoir le Barça en Ligue des champions le mardi 14 (20h45).



Quatre autres rencontres auront lieu en même temps que ce Dijon-PSG. Bordeaux (7e) tentera d'enchaîner un 3e succès contre des Rennais (9es) en pleine déconfiture. Guingamp (8e) ne va pas beaucoup mieux que son voisin breton à l'heure de recevoir Caen (8e), de même que Montpellier (15e), où un choc psychologique est attendu face à Bastia (17e) après l'éviction de l'entraîneur Frédéric Hantz. Autre match important en vue du maintien, le déplacement de Lorient (20e) à Lille (11e).

En ouverture de ce 23e épisode de la saison, Marseille (6e) va tenter d'entretenir à Metz (19e) la dynamique réenclenchée face à Montpellier (5-1) puis Lyon en Coupe de France (2-1 après prolongation). Malgré la proximité avec cette dernière rencontre et les 120 minutes passées sur la pelouse, Rudi Garcia devrait reconduire un 11 similaire mais doit se passer de Patrice Évra, touché à la cuisse gauche. Dimitri Payet devrait encore débuter sur le banc des remplaçants.

Monaco et les Verts ont une revanche à prendre

Outre les deux rencontres de dimanche après-midi, Toulouse-Angers (10e-16e) et Nantes-Nancy (12e-14e), reste donc les deux grands chocs du week-end, qui sont aussi deux derbys. Le premier oppose le leader, Monaco, à son dauphin seulement devancé à la différence de buts, Nice. Giflés (4-0) au match aller, les Monégasques ont une revanche à prendre et la possibilité de faire un pas important dans la course au titre. Un nul ferait forcément les affaires du PSG.

La 114e confrontation entre Saint-Étienne et Lyon, derby le plus attendu de France, clôturera cette journée, dimanche 5 février (21h). Vainqueurs à Toulouse le week-end passé avant de se prendre les pieds dans le tapis auxerrois, les Verts (5es) sont revenus à quatre longueurs des Lyonnais (4es), battus, eux à domicile par Lille à la surprise générale. Le match aller avaient tourné en faveur des Gones (2-0). L'ASSE a remporté les deux derniers derbys à domicile mais peine cette saison dans son chaudron (13 points abandonnés, 12 buts marqués en 11 matches).

L1-23e journée : programme et classement

Vendredi 3 février :

20h45 : Metz - Marseille



Samedi 4 février :

17h00 : Monaco - Nice

20h00 : Dijon - PSG

Bordeaux - Rennes

Guingamp - Caen

Lille - Lorient

Montpellier - Bastia



Dimanche 5 février :

15h00 : Toulouse - Angers

17h00 : Nantes - Nancy

21h00 : Saint-Étienne - Lyon