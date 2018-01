PSG : pourquoi Cavani et Pastore sont absents contre Amiens

publié le 10/01/2018 à 16:43

Dix-huit joueurs retenus et trois absents de marque. Le Paris Saint-Germain se rend à Amiens sans Thiago Motta, Edinson Cavani et Javier Pastore, mercredi 10 janvier, pour tenter de décrocher une nouvelle place en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Si le milieu italien est touché au mollet, il s'agit bien d'une sanction, plus ou moins déguisée, à l'encontre de l'attaquant uruguayen et du milieu argentin.



Les deux joueurs sont rentrés en retard de la trêve hivernale. Alors que la reprise était prévue le mercredi 3 janvier, Cavani avait fait son retour au Camp des Loges vendredi 5 janvier. Pastore n'a repris l'entraînement que lundi 8 janvier, avec une séance individuelle.

Avant de dévoiler son groupe, Unai Emery a assuré s'être expliqué avec eux. "Nous avons parlé, j'ai parlé personnellement et le club a parlé avec eux".

Pas de sanctions financières pour l'instant

Pour le moment, les raisons encore floues de ces retards ne vont pas déboucher sur des sanctions financières. C'est la direction qui décidera. l'entraîneur basque, lui, minimise la gravité des faits. "C'est un petit problème pour moi. Nous avons parlé à l'intérieur, et après c'est une décision du club (...) Le plus important c'est le groupe, l'équipe, les joueurs qui sont prêts, les joueurs qui ont joué dimanche aussi" (à Rennes, ndlr).



Visiblement, Unai Emeryl marche un peu sur des œufs dans ce dossier. Il est obligé de se montrer ferme vis-à-vis du groupe, tout en prenant garde à ne pas fragiliser ses deux joueurs, particulièrement le goleador uruguayen et ses 53 buts marqués en 2017.



Son retour pourrait avoir lieu dimanche 14 janvier en Ligue 1 à Nantes. Pour Pastore, la question se pose plus que jamais de savoir si le match contre Caen, le 20 décembre dernier, n'était pas son dernier avec Paris.