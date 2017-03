publié le 03/03/2017 à 14:23

Cette 28e journée de championnat de France de Ligue 1 ne propose ni choc de haut de classement, ni opposition entre équipes de bas de tableau. Elle s'ouvre - tout de même - avec un alléchant Bordeaux-Lyon (vendredi, 20h45), match à enjeu dans la course à la Ligue Europa et entre deux attaques en feu.



Le Paris Saint-Germain (2e, 59 points), l'OGC Nice (3e) et l'AS Monaco (1er, 32 points) jouent face à des mal-classés, respectivement l'AS Nancy Lorraine (16e, 28 points), le Dijon Football Club (18e, 17 unités) et le FC Nantes (11e, 34 points). Le trio de tête a plus à perdre qu'à gagner. Gare aux faux pas.

Les Parisiens auront-ils pleinement la tête à ce 28e match de Ligue 1 ? Quatre jours avant leur match retour de huitième de finale de Ligue des champions à Barcelone, où ils devront confirmer la qualification en quart de finale (4-0 au match aller, mardi 14 février), la motivation sera peut-être moindre au coup d'envoi (samedi, 17h) face aux Lorrains. Ils se déplacent sans Thiago Motta.

L'OM dans quel état de forme ?

Monaco ne joue pas en milieu de semaine prochaine mais a éliminé Marseille en huitième de finale de Coupe de France (3-4) mercredi 1er mars. Une victoire qui lui a sans doute donné confiance mais qui a confirmé ses errances défensives. Elle reçoit le FC Nantes, une équipe inspirée depuis l'arrivée de Sergio Conçeicao. Les joueurs du Portugais ont marqué neuf fois sur leurs quatre dernières rencontres (dont trois lors de sa victoire contre l'OM).



Marseille (7e, 39 points), justement, interroge par son état de forme physique et mentale. Déjà privé de Bafétimbi Gomis, Patrice Évra et Morgan Sanson (blessés), il pourrait se déplacer, sur la pelouse du dernier (Lorient, 22 points), sans leurs latéraux Hiroki Sakai et Henri Bedimo. Le poste de défenseur latéral est déserté.

Lille reste dans le Sud-Ouest

Nice, éliminé de toutes coupes nationales et européennes, est la seule équipe du trio de tête à s'offrir le luxe de préparer ses rencontres de Ligue 1 sur une semaine complète. Elle se déplace sur la pelouse du promu Dijonnais dans le multiplex de cette 28e journée de Ligue 1. Dans les autres rencontres du week-end, Bastia (quatre jours après son match nul face à Nantes) reçoit Saint-Étienne. Lille reste dans le Sud-Ouest de la France après sa qualification face à Bergerac en Coupe de France (1-2) puisqu'il se déplace à Toulouse. Montpellier reçoit Guingamp, Metz reçoit Rennes alors qu'Angers se déplace à Caen.



En hommage à Raymond Kopa, décédé ce vendredi 3 mars à l'âge de 85 ans, toutes les rencontres de Ligue 1 (et de Ligue 2) seront précédées d'une minute de silence.

L1-28e journée : programme et classement

Vendredi 3 mars :

20h45 : Bordeaux - Lyon



Samedi 4 mars :

17h00 : PSG - Nancy

20h00 : Bastia - Saint-Étienne

Montpellier - Guingamp

Metz - Rennes

Caen - Angers

Dijon - Nice



Dimanche 5 mars :

15h00 : Lorient - OM

17h00 : Toulouse - Lille

21h00 : Monaco - Nantes