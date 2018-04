publié le 15/04/2018 à 08:12

Les deux meilleurs clubs français de ces dernières années vont encore une fois nous offrir une rencontre à enjeu en clôture de la 33e journée de Ligue 1, à 21 heures sur la pelouse du Parc des Princes. Après quatre titres consécutifs entre 2013 et 2016, le Paris Saint-Germain avait dû laisser son trône à l'AS Monaco lors de la saison 2016-2017. Le club de la principauté, mené notamment par Kylian Mbappé, qui a depuis changé de tunique pour endosser celle du PSG, Thomas Lemar ou encore Bernardo Silva, avait réalisé une saison en tout point magnifique, autant sur la scène française qu'européenne.



Un peu moins d'un an plus tard, le PSG a repris ses bonnes habitudes en survolant le championnat de France. Au point de s'offrir un septième titre de champion à cinq journées de la fin. Avec 14 points d'avance sur son adversaire du jour, le club de la capitale sera sacré en cas de victoire face à son dauphin.

Vers un septième titre pour le PSG

Elle sanctionnerait une saison quasi irréprochable à l'échelle nationale, où Paris est la meilleure attaque (96 buts contre 77 pour Monaco), meilleure défense (22 buts encaissés contre 26 pour la 2e meilleure, Montpellier), meilleure équipe à l'extérieur et auteur d'un sans-faute à domicile (16 victoires en 16 matches). Le club de la capitale n'a laissé filé que 12 points (trois nuls, deux défaites) sur 96 possibles jusque-là.

Un titre quasi acquis qui s'apparente à une évidence. Mais le goût est une nouvelle fois amère pour les Parisiens. La moisson de trophées nationaux ne vaut pas un titre européen. Et après les investissements XXL consentis l'été dernier, l'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid restera le fait saillant de la deuxième et sans doute dernière saison de l'entraîneur Unai Emery.

L'ASM veut consolider sa deuxième place

Privé depuis plusieurs semaines de Neymar, qui pourrait ne pas refouler une pelouse française avant la prochaine Coupe du monde en Russie, le PSG garde de nombreux atouts face à une formation monégasque qui, même après avoir perdu plusieurs joueurs majeurs depuis la saison dernière, réalise tout de même une saison plus que correcte et reste en position idéale pour participer une nouvelle fois à la Ligue des Champions à la rentrée prochaine.



Et l'objectif est bien là pour les Monégasques. Avec sept points d'avance sur Lyon et Marseille avant cette 33e journée, les hommes de Leonardo Jardim pourraient voir revenir leurs concurrents directs en cas de défaite au Parc des Princes. L'OL, qui s'est imposé face à Amiens samedi après-midi, ne compte plus que quatre points de retard...