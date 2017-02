publié le 17/02/2017 à 14:26

Au sortir d'une semaine de grandes affiches européennes (PSG-Barça, Bayern-Arsenal ou Manchester United-Saint-Étienne), le programme du week-end en France peut paraître fade à certains. Aucune affiche ne se dégage véritablement. Il n'empêche que pour les 20 clubs de l'élite, chaque match compte, qu'il soit prestigieux ou non. Dynamique à entretenir ou à relancer, wagons à raccrocher ou à distancer, ambitions ou craintes pour la fin de saison se dessineront un peu plus à l'occasion de cette 26e journée de Ligue 1. Il n'en restera plus que 12 ensuite d'ici au samedi 20 mai.



À Lille, Franck Passi, nommé dans la semaine à la place de Patrick Collot, a d'entrée annoncé qu'il avait 13 "finales" à disputer pour assurer le maintien. 17e après une série de trois revers de suite, le Losc se rend chez son premier poursuivant, Caen, un point et un match de moins. Rappel : en fin de saison, le 18e disputera un barrage en matches aller-retour face au 3e de Ligue 2. Deux autres rencontres concernent directement des "candidats" à la descente : Metz-Nantes (16e contre 12e) et Angers-Nancy (14e contre 15e).

Pour Lorient et Bastia, les deux derniers, l'écart avec le reste des équipes du bas de tableau pourrait devenir un gouffre à l'issue du week-end, malgré des matches à domicile. Les Corses se frottent au leader monégasque, à quatre jours du déplacement à Manchester City en Ligue des champions. Les Bretons reçoivent le 3e, Nice, toujours dangereux malgré la perte sur blessure (genou) d'Alassane Pléa. À Mario Balotelli de redevenir décisif car le moindre faux-pas ne manquera pas d'aiguiser l'appétit des poursuivants.

Marseille, la vie sans Gomis

Si le discours officiel donne la priorité à l'Europa League pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, Lyon (4e) ne lâchera pas si facilement le championnat. L'écart de 13 points sur le podium (10 en cas de victoire à Metz en match à rejouer) est considérable, pas insurmontable. Remis dans le bon sens par son succès à Alkmaar (1-4), l'OL reçoit Dijon (13e) une semaine après sa rechute à Guingamp (2-1). Battus à l'aller en Bourgogne (4-2), Lacazette et ses partenaires doivent encore une revanche à leur public.



Situation similaire pour l'autre Olympique, Marseille (6e), giflé à Nantes (3-2) en conclusion du dernier épisode. L'OM retrouve son Vélodrome béni cette saison (huit victoires, trois nuls, une défaite) et une équipe en panne de résultat, Rennes (10e, 10 matches de suite sans succès en championnat). Problème majeur pour Rudi Garcia : trouver la formule pour pallier à l'absence de son buteur Bafétimbi Gomis. Dimitri Payet, lui, va tenter de poursuivre sa montée en puissance, à une semaine du Clasico.

Si on perd 79 à 0, on fait mieux que le Barça Pascal Dupraz, entraîneur de Toulouse Partager la citation





Car oui, les amateurs de grandes affiches de Ligue 1 vont très vite avoir droit au 2e volet de la plus attendue : OM-PSG, dimanche 26 février (21h). Dans l'immédiat, les hommes d'Unai Emery (2es) reçoivent Toulouse (9e) au Parc des Princes, quatre jours après le triomphe européen. La rencontre a inspiré à Pascal Dupraz cette équation : "Je crois que Barcelone, c'est 700 millions d'euros (de budget, ndlr), le notre c'est 35. C'est 20 fois plus donc 20 fois 4 (buts encaissés par le Barça, ndlr) ça fait 80. Donc si on perd 79 à 0, on fait mieux que le Barça, logiquement parlant. Par contre, si on perd 79 à 0, on va passer pour des cons". À l'aller, son TFC s'était payé le champion en titre (2-0).

L1-26e journée : programme et classement

Vendredi 17 février :

20h45 : Bastia - Monaco



Samedi 18 février :

17h00 : Marseille - Rennes

20h00 : Lorient - Nice

Metz - Nantes

Angers - Nancy

Caen - Lille



Dimanche 19 février :

15h00 : Bordeaux - Guingamp

17h00 : Lyon - Dijon

Montpellier - Saint-Étienne

21h00 : PSG - Toulouse