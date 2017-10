OM-PSG : les compos probables avec Mitroglou et sans Alves

publié le 22/10/2017 à 15:31

Passer à une défense à cinq comme il y a un an quasiment jour pour jour lors de ses débuts sur le banc de l'OM (0-0 au Parc des Princes) ? A priori, non. Rudi Garcia devrait s'appuyer sur le 4-2-3-1 mis en place après la déroute à domicile contre Rennes (1-3) début septembre pour tenter d'obtenir un résultat face au PSG, dimanche 22 octobre (21h), en clôture de la 10e journée de Ligue 1.



Dans cette défense à quatre, l'interrogation concerne le deuxième axial associé à Adil Rami. Le Portugais Rolando est en balance avec le Tunisien Aymen Abdenour. Zambo Anguissa devrait épauler le Brésilien Luiz Gustavo au milieu, derrière un trio Florian Thauvin-Dimitri Payet-Lucas Ocampos. Le Grec Konstantinos Mitroglou part en pole pour occuper le poste d'avant-centre aux dépens de Clinton Njie et Valère Germain, comme à Strasbourg où il a marqué son premier but sous les couleurs phocéennes (3-3).

Côté Parisien, Daniel Alves touché à une cuisse, Thomas Meunier débutera au poste de latéral droit. Remis de blessure, Thiago Silva postule à une place en charnière avec Marquinhos. Pour le reste, ce sera du classique avec Layvin Kurzawa à gauche, le milieu Marco Verratti-Thiago Motta-Adrien Rabiot et l'attaque Kylian Mbappé-Edinson Cavani-Neymar.

OM-PSG : les équipes de départ probables

Marseille : Mandanda - Sakaï, Rami, Rolando (ou Abdenour), Amavi - Anguissa, Luiz Gustavo - Thauvin, Payet, Ocampos - Mitroglou (ou Njie)



PSG : Areola - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Verratti, Motta, Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar