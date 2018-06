publié le 22/06/2018 à 10:56

L'équipe de France s'est qualifiée pour les 8es de finale du Mondial 2018 grâce à un but de Kylian Mbappé, éliminant du même coup le Pérou (1-0), à Ekaterinbourg. Grâce au nul 1-1 entre le Danemark et l'Australie plus tôt à Samara, les Bleus conservent la tête du groupe C (6 points) devant Scandinaves (4), Océaniens (1) et donc Sud-Américains (0), avant la dernière journée.



C'est "une grosse satisfaction" pour Didier Deschamps, qui estime que par rapport au premier match (2-1 contre l'Australie), "en termes de contenu, il n'y a pas photo, surtout collectivement". Le groupe France peut désormais se pencher plus attentivement sur ses adversaires potentiels du groupe D (Croatie, Argentine, Islande et Nigeria) et éventuellement faire jouer les "coiffeurs" contre les Danois mardi prochain à Moscou.



Les vice-champions d'Europe n'ont pas exulté au coup de sifflet final. Éreintés, sans doute. Mais peut-être aussi plus soulagés que franchement satisfaits : s'ils visent le dernier carré, ils doivent absolument monter en puissance pour l'atteindre.





Mondial 2018 : les Bleus vous ont-ils rassuré ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

