ÉCLAIRAGE - Avant de penser à la phase finale, les Bleus ont cinq matches à disputer au 1er tour de "leur" Championnat du monde.

Crédit : ISA HARSIN/SIPA L'image de Nikola Karabatic projetée sur l'Arc de Triomphe à Paris le 10 janvier 2017

par Gregory Fortune publié le 11/01/2017 à 17:17

Dépossédée de sa double casquette de championne olympique, l'équipe de France de handball entend reprendre la main au sommet de la hiérarchie mondiale à partir du mercredi 11 janvier (20h45), à domicile. Après le match inaugural face au Brésil, les Experts se frotteront au 1er tour du Championnat du monde au Japon (vendredi 13 janvier, 17h45), à la Norvège (dimanche 15 janvier, 17h45), à la Russie (mardi 17 janvier, 20h45) et à la Pologne (jeudi 19 janvier, 17h45).



Comme pour la Coupe d'Afrique des Nations, il vous faut vous abonner à BeIn Sports pour suivre l'intégralité de la compétition à la télévision dans votre fauteuil. L'abonnement sans engagement est de 15 euros par mois pour 10 chaînes et un service de multi-écrans. Avec un engagement sur 12 mois, le tarif baisse d'un euro. Toutefois, si les Bleus se qualifient pour les quarts, les demies et la finale, TF1 retransmettra leurs matchs. L'épilogue sera sans doute à suivre en clair sur TMC si les Bleus n'y participent pas.



Autre possibilité pour vivre les aventures de Nikola Karabatic & co : se rendre dans un bar, seul ou entre amis. Le site allomatch.com recense tous les endroits qui diffuseront tout ou partie de l'épreuve, ville par ville. Exemple pour le match d'ouverture France-Brésil à Paris. Pas moins de 56 diffuseurs sont répertoriés, du Café Oz sur les Grands Boulevards au Pub Saint-Michel dans le Ve arrondissement. À Marseille, vous pouvez optez pour le O'Brady's situé au 378, avenue de Mazargues.