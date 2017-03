publié le 13/03/2017 à 16:41

La Ligue 1 sera-t-elle représentée en quart de finale de la Ligue des champions pour la 7e année de suite en avril 2017 ? Comme depuis 2013, l'Atlético de Madrid sera-t-il présent dans le top 8 européen aux côtés de son voisin du Real et de deux des ogres du vieux continent, le Barça et le Bayern ? Un 4e club espagnol, le FC Séville, s'invitera-t-il à la fête ? Finaliste en 2015, la Juve parviendra-t-elle a faire mieux que l'an passé ? Voici quelques unes des principales questions entourant les quatre derniers 8es de finale retour de cette 62e édition.



Encore marqué par l'élimination historique du PSG à Barcelone, le football français sera fixé sur son sort mercredi 15 mars, sur les coups de 22h35 au plus tôt. Battu 5-3 sur la pelouse de Manchester City après une balle de 3-1 manquée par Radamel Falcao, Monaco sera qualifié avec un succès 2-0, 3-1 ou encore 4-2. Comme à l'aller, l'équipe qui défendra le mieux - ou le moins mal - sera la mieux placée pour passer. Dans le même temps, l'Atlético d'Antoine Griezmann et Kevin Gameiro doit finir le travail face au Bayer Leverkusen après son succès (4-2) en Allemagne.



L'élimination de la Juventus Turin à domicile par le FC Porto serait un autre coup de tonnerre, a priori inconcevable 24 heures plus tôt - même si le Barça a prouvé que tout restait possible en football. L'unique très grand club italien des dernières années a marqué deux fois au Portugal sans prendre de buts. L'autre rencontre de la soirée, Leicester-FC Séville, paraît bien plus incertaine trois semaines après la courte victoire (2-1) des Andalous sur leur pelouse. D'autant que la situation a bien changé chez les "Foxes". Au lendemain de la défaite en Espagne, l'inattendu champion d'Angleterre s'est séparé de Claudio Ranieri. Résultat : avec son adjoint Craig Shakespeare aux commandes, Leicester a enchaîné deux victoires en championnat.

Ligue des champions : programme et résultats

8es de finale aller :



14 février :

Benfica - Borussia Dortmund : 1-0

PSG - FC Barcelone : 4-0



15 février :

Real Madrid - Naples : 3-1

Bayern Munich - Arsenal : 5-1



21 février :

Manchester City - AS Monaco : 5-3

Bayer Leverkusen - Atlético de Madrid : 2-4



22 février :

FC Porto - Juventus Turin : 0-2

FC Séville - Leicester : 2-1



8es de finale retour :



7 mars :

Naples - Real Madrid : 1-3, le Real qualifié

Arsenal - Bayern Munich : 1-5, le Bayern qualifié



8 mars :

Borussia Dortmund - Benfica : 4-0, le Borussia qualifié

FC Barcelone - PSG : 6-1, le Barça qualifié



14 mars :

Juventus Turin - FC Porto

Leicester - FC Séville



15 mars :

AS Monaco - Manchester City

Atletico de Madrid - Bayer Leverkusen



Quarts de finale :

Aller : 11-12 avril

Retour : 18-19 avril



Demi-finales :





Aller : 2-3 mai

Retour : 9-10 mai



Finale :





Samedi 3 juin à Cardiff