Shinji Kagawa sous les yeux de Jemerson et Joao Moutinho au match aller le mercredi 12 avril 2017

publié le 19/04/2017 à 15:44

Atteindre le dernier carré de la reine des compétitions européennes pour la quatrième fois de son histoire et permettre à la Ligue d'y être représenté à nouveau sept ans après (Lyon en 2010). Voici l'objectif de l'AS Monaco mercredi 19 avril. Avec sa victoire 3-2 en Allemagne sept jours plus tôt, le club de la Principauté possède en théorie 96% de chances de se qualifier. Mais attention à ce Borussia Dortmund meurtri, qui se ruera durant au moins 90 minutes sur les buts de Danijel Subasic.



Comme le match aller, ce quart de finale retour sera à suivre à la télévision sur BeIN Sports, diffuseur exclusif de sept des huit affiches en direct - Canal+ ayant proposé les deux volets du choc entre le Real Madrid et le Bayern Munich. L'abonnement à la chaîne sportive qatarie s'élève à 15 euros par mois sans engagement, 14 avec engagement sur 12 mois.

Vous pourrez aussi suivre cette rencontre au stade Louis II sur RTL et/ou RTL.fr. RTL propose une nouvelle soirée exceptionnelle de 20h à minuit, RTL.fr un suivi en direct commenté dès l'annonce de la composition des équipes, aux alentours de 19h45. Vous y retrouverez également les buts en vidéos, ainsi qu'un direct commenté de Juventus Turin-FC Barcelone (3-0 pour les Italiens à l'aller).