publié le 14/06/2018 à 13:28

Son nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, Willem Geubbels est souvent considéré comme l'un des plus grands espoirs français et européens de sa génération. Les actuelles rumeurs de transfert le prouvent. Le "gamin" de l'OL, âgé de 16 ans, devrait quitter son club formateur prochainement pour s'engager à l'AS Monaco, selon les informations de Goal.



C'est un dossier sensible qui est en passe d'être bouclé par les dirigeants monégasques. Convoité par le club de la principauté depuis plusieurs mois, Willem Geubbels, qui n'a disputé que quatre matches chez les pros, avait déjà tourné le dos à l'Olympique Lyonnais en mars dernier. Non convaincu par le projet sportif de son club formateur, il avait refusé la proposition d'un premier contrat.

Malgré la qualification lyonnaise en Ligue des champions, le jeune attaquant n'a pas revu sa position. Et après d'âpres négociations, Jean-Michel Aulas refusant de céder du terrain sur ce dossier, le divorce semble en passe d'être signé.

Minimum 18 millions

Selon L'Équipe, le montant de la transaction serait supérieur à 18 millions d'euros. De son côté, le site Goal évoque un transfert à hauteur de 20 millions d'euros, hors bonus, avec un pourcentage à la revente. Le chiffre exact devrait être officialisé dans les prochains jours, voire semaine, une fois que la transaction sera définitivement actée.



Ce qui est sûr, c'est que ce transfert rappelle fortement celui d'Anthony Martial... En 2013, alors âgé de 17 ans, l'attaquant de l'OL avait décidé de quitter son club pour rejoindre l'AS Monaco contre une indemnité de 5 millions d'euros. Deux années après, la principauté le vendait pour près de 80 millions d'euros à Manchester United.