Marseille bat Nice 2-1 et reste à deux points derrière Lyon

publié le 06/05/2018 à 23:06

Qualifié pour la finale de l'Europa League (mercredi 16 mai à Lyon contre l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann) et toujours en course pour une place sur le podium en Ligue 1, l'OM possède deux moyens de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Mais Marseille peut aussi tout perdre d'ici au 19 mai et se contenter, encore, de la "petite" Coupe d'Europe.



Avant de penser au rendez-vous du 16 mai, les joueurs de Rudi Garcia espèrent au moins limiter les dégâts en championnat, trois jours après la débauche d'énergie à Salzbourg. La réception de Nice s'annonce compliquée. À la lutte pour la 5e place avec Saint-Étienne et Rennes, les Aiglons n'ont perdu qu'une fois depuis la mi-février en L1 : contre le PSG, en toute fin de match (1-2). De son côté, l'OM reste sur un nul (1-1) à Angers.