publié le 21/02/2017 à 16:04

Rester fidèle à son 4-4-2 si performant depuis le début de la saison ? Opter pour un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 afin de mieux contrôler les De Bruyne, Silva, Sterling, Sané et Agüero ? L'entraîneur de Monaco Leonardo Jardim a semble-t-il longuement hésité avant ce 8e de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse de Manchester City. Finalement, le technicien portugais va très probablement favoriser la continuité.



Hormis Jemerson suspendu et remplacé par Raggi en défense centrale aux côtés de Glik, le reste du 11 de départ devrait donc être classique. Sidibé, remis de douleurs aux adducteurs, tiendra son poste à droite de la défense, Mendy étant aligné à gauche et Subasic dans les buts. Fabinho et Bakayoko, remis d'un coup à un genou à Bastia (1-1), composeront la paire de milieux récupérateurs.

En ce qui concerne l'animation offensive, Germain devrait débuter plutôt que Mbappé pour épauler Falcao. Sur les côtés, les incontournables Bernardo Silva et Lemar sont appelés à donner le tournis aux latéraux mancuniens. Qui seront-ils ? Voilà la principale interrogation. Pour contrer Lemar, Sagna tient la corde devant Zabaleta. De l'autre côté, la surprise pourrait venir de la titularisation du polyvalent Fernadinho et non de Clichy ou Kolarov, pressenti dans l'axe avec Stones à la place d'Otamendi.



Sorti du placard depuis quelques semaines, Yaya Touré occupera le poste de sentinelle, entouré de David Silva et Sané à sa gauche, De Bruyne et Sterling à sa droite. La recrue Gabriel Jesus déjà sur le carreau, probablement jusqu’à la fin de saison, le poste d'avant-centre revient à Agüero, 31 buts en 56 matches de Ligue des champions. Annonce officielle des équipes aux alentours de 19h45.

Manchester City-Monaco : les équipes probables

Manchester City : Caballero - Sagna (ou Zabaleta), Stones, Kolarov, Fernandinho - De Bruyne, Touré, Silva - Sterling, Agüero, Sané



Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Raggi, Mendy - Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Germain, Falcao (cap)



Arbitre : M. Lahoz (Esp)