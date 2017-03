LOSC-OM, PSG-OL, Caen-ASM... Le programme de la 30e journée de Ligue 1

publié le 17/03/2017 à 18:06

La 30e journée de Ligue 1 donne généralement le top départ du sprint final. De la course au titre jusqu'à celle au maintien, les neuf deniers matches s'annoncent de plus en plus cruciaux. Ce week-end nous offre un choc (PSG-OL) et "le match des retrouvailles" entre Lille et Marseille. Lorient joue-t-il sa dernière chance sur la pelouse de Nancy ?



Ce vendredi 17 mars (20h45) les regards seront braqués vers le stade Pierre Mauroy de Lille. Plus précisément sur ses bancs de touche. Le Losc de Franck Passi (ancien joueur et entraîneur olympien) reçoit l'Olympique de Marseille de Rudi Garcia (ancien joueur et entraîneur de... Lille).

Sportivement il s'agit pour l'un de bonifier le résultat nul (1-1) obtenu à Toulouse le dimanche 12 mars et s'éloigner de la zone rouge. Pour les visiteurs il faut absolument prendre les trois points sur un terrain qui leur réussit (victoire 1-2 la saison dernière, 0-4 il y a deux ans). Le déplacement compliqué de Lyon, un petit rang au-dessus au classement, pourrait leur profiter.

Lyon veut sécuriser sa 4e place à Paris

L'Olympique Lyonnais se rend au Parc des Princes. Peut-être le match le plus compliqué de la saison. Seulement trois jours après sa qualification obtenue dans la douleur à Rome en Ligue Europa (il affrontera les Turques du Besiktas Istanbul en quart), il s'avance face à une autre grosse affiche de la saison.



À défaut de pouvoir rattraper le trio de tête du championnat (Nice, 3e, est à 13 points) les Gones doivent faire au mieux pour tenter de conserver leur très importante 4e place (à cinq points de Marseille, premier poursuivant).



Dans les autres rencontres à enjeux Lorient peut définitivement voir le maintien s'envoler en cas de contre-performance au stade Marcel-Picot de Nancy (samedi à 20h). Défait par le PSG dimanche 10 mars (1-2) il se rend chez le barragiste avec le couteau sous la gorge. Nancy pourrait prendre neuf points d'avance en cas de victoire.



Les deux clubs du sud-est (Nice et Monaco) font un voyage relativement similaire puisque le premier se rend à Nantes (samedi, 17h) alors que le leader du championnat de France va à Caen (dimanche, 15h).

Le programme complet de la 30e journée de Ligue 1 :

Vendredi 17 mars :

19h00 : Metz - Bastia

20h45 : Lille - Marseille



Samedi 18 mars :

17h00 : Nantes - Nice

20h00 : Toulouse - Rennes

Angers - Guingamp

Bordeaux - Montpellier

Nancy - Lorient



Dimanche 19 mars :

15h00 : Caen - Monaco

17h00 : Dijon - Saint-Étienne

21h00 : Paris - Lyon