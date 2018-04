publié le 24/04/2018 à 15:55

Deux équipes pas forcément attendues à ce niveau en début de saison d'une part, deux mastodontes du football européen d'autre part. Liverpool-AS Rome et Bayern Munich-Real Madrid : voici les affiches des demi-finales de cette édition 2017-2018 de la Ligue des champions.



Liverpool et la Roma, opposés mardi 24 avril à Anfield Road pour la manche aller, ont créé la sensation au tour précédent en sortant Manchester City et le FC Barcelone. Ce remake de la finale de l'édition 1984, remportée par Liverpool à... Rome, sera à suivre en direct sur Canal+ à partir de 20h45, et en différé sur C8 à 00h40.

La chaîne de la TNT aura le privilège de co-diffuser avec Canal+ l'une des deux demi-finales retour, mardi 1er et mercredi 2 mai. Laquelle ? Cela dépendra des résultats des deux premières soirées. Le choix sera communiqué à l'issue de ces matches aller. C8 diffusera aussi la finale du samedi 26 mai à Kiev.

Tous les matches en direct commenté sur RTL.fr

Le Real Madrid y sera-t-il présent pour tenter de décrocher un troisième sacre consécutif, ce qui n'a plus été fait depuis le triplé du Bayern entre 1974 et 1976 ? Il faut pour cela justement écarter le club de Munich, comme l'an passé en quarts. Les hommes de Zinédine Zidane s'étaient imposés 2-1 en Bavière à l'aller, avant de se faire pousser en prolongation au retour... et de se qualifier grâce à l'inévitable Cristiano Ronaldo.



Ce choc aller entre deux des trois clubs les plus titrés dans l'épreuve reine (12 pour le Real, 5 pour le Bayern) est à vivre sur beIN Sports mercredi 25 avril (20h45), mais aussi en direct commenté sur RTL.fr, comme Liverpool-Roma.

Ligue des champions : le mprogramme

Tous les matches à 20h45.



Mardi 24 avril :

Liverpool - AS Rome



Mercredi 25 avril :

Bayern Munich - Real Madrid



Mardi 1er mai :

Real Madrid - Bayern Munich



Mercredi 2 mai :

AS Rome - Liverpool



Finale samedi 26 mai à Kiev

La rédaction vous recommande