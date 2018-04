Barça-Roma, Real-Juve... Sur quelles chaînes suivre les quarts retour ?

publié le 10/04/2018 à 16:10

"Remontada". Le terme espagnol signifiant remontée en Français risque d'être employé lors des quatre quarts de finale retour de cette édition 2017-2018 de la Ligue des champions, même lors du choc 100% anglais entre Manchester City et Liverpool. Giflés 3-0 à Anfield Road, les Citizens vont tenter l'impossible mardi 10 avril (20h45).



Seulement 6% des équipes battues sur un tel score à l'extérieur au match aller ont inversé la tendance (sur 440 précédents depuis 1970-1971 en Coupe d'Europe). Les dirigeants de Canal+ croient visiblement plus aux hommes de de Pep Guardiola qu'à l'AS Rome pour réaliser l'exploit, ou au moins relancer le suspense.

La chaîne cryptée diffuse une des quatre affiches à l'aller comme au retour. La semaine passée, elle avait proposé à ses abonnés le match Barça-Roma (victoire 4-1 de Lionel Messi et ses partenaires). À ce moment-là, elle n'avait pas encore arrêté son choix pour le match retour. Elle a donc finalement opté pour City-Liverpool, qui sera rediffusé sur C8 à 1h45 dans la nuit.

Les trois autres quarts retour seront à vivre à la télévision sur beIN Sports, à savoir Real Madrid-Juventus Turin (beIN 1) et Bayern Munich-Séville FC (beIN 2) mercredi 11 avril (20h45), et donc FC Barcelone-AS Rome (beIN 1) mardi 10 avril (20h45). Le Real de Cristiano Ronaldo a un pied et quatre orteils en demi après son succès 3-0 en Italie. Vainqueur 2-1 en Andalousie, le Bayern est en ballottage très favorable.

Ligue des champions : résultats et programme des quarts

Tous les matches à 20h45.



Quarts aller :



Mardi 3 avril :

Juventus Turin - Real Madrid : 0-3

Séville FC - Bayern Munich : 1-2



Mercredi 4 avril :

Liverpool - Manchester City : 3-0

FC Barcelone - AS Rome : 4-1



Quarts retour :



Mardi 10 avril :

AS Rome - FC Barcelone

Manchester City - Liverpool



Mercredi 11 avril :

Real Madrid - Juventus Turin

Bayern Munich - Séville FC



Tirage au sort des demi-finales vendredi 13 avril



Demi-finales aller les mardi 24 et mercredi 25 avril, retour les mardi 1er et mercredi 2 mai



Finale le samedi 26 mai à Kiev