publié le 20/05/2017 à 13:10

Ils sont cinq a vouloir éviter deux places. Les deux dernières du championnat de France. Car, nouveauté, la Ligue de football professionnel a décidé d'organiser un tour de barrage entre le 18e de Ligue 1 et le 3e de Ligue 2. Caen, Nancy, Lorient, Bastia et Dijon sont les cinq clubs concernés par la descente. La mission est simple, donc : échapper à la 19e et à la 20e place au terme de la 38e journée.



Avant le coup d'envoi du dernier multiplex, Lorrains (20es) et Corses (19es) sont les plus mal embarqués. La tendance du moment voudrait que les hommes de Pablo Correa soient expulsé de l'élite française : ils n'ont plus gagné depuis cinq matches (quatre défaites et un nul). Leur belle victoire (3-0) face à Rennes est la seule depuis trois mois et demi. Mais l'ASNL, grâce à une différence de buts favorable, garde ses chances de maintien. L'angoisse d'une chute à l'échelon inférieur planera donc sur cinq des dix pelouses ce samedi 20 mai (21h).

Dijon : 16e, 36 pts

Les Bourguignons se déplacent sur la pelouse du Stadium de Toulouse. Il faudrait un retournement de situation improbable pour qu'ils finissent sur les deux dernières places de L1. C'est d'autant plus vrai que le Téfécé n'a plus d'objectif en cette fin de saison et ne possède pas le meilleur bilan à domicile. En Haute-Garonne, l'équipe de Pascal Dupraz n'a plus gagné depuis le 11 février (25e journée, 4-1 face à Bastia). Les récentes visites de Caen, Nice, Marseille, Rennes et Lille se sont toutes terminées sur un score nul.

Le Dijon sera relégué si :

- il perd par, au moins, six buts d'écart ; si Bastia l'emporte par plus de six buts d'avance ; si Caen et Lorient l'emportent.

- il perd par, au moins, sept buts d'écart ; si Nancy l'emporte par plus de 6 buts d'avance ; si Lorient et Bastia gagnent ; si Caen face un match nul.

- il fait match nul ; si Caen et Lorient ne perdent pas ; si Bastia gagne par 13 buts d'écart.

Caen : 17e, 36 pts

Le SMC n'est pas l'équipe la plus en danger mais son principal opposant est interne. Depuis plusieurs semaines une partie des supporters demande la démission de l'entraîneur, Patrice Garande, et conspue son équipe les soirs de défaite. Les partenaires de Julien Féret n'ont gagné qu'un seul de leurs dix derniers matches. Et c'était à l'extérieur (1-0 à Toulouse). Ce samedi 20 mai ils se rendent au Parc des Princes, là où ils ont encaissé six buts la saison dernière. Caen possède la pire différence de buts du groupe des cinq. Un vrai danger.



Caen sera relégué si :

- Il perd et si Lorient et Bastia l'emportent.

- Il perd ; si Lorient fait match nul ; si Bastia l'emporte.

- Il fait match nul ; si Lorient l'emporte et Bastia gagne par minimum six buts d'avance.



Lorient : 18e, 35 pts

Si Lorient est relégué dans l'antichambre de la Ligue 1, il pourra longtemps cibler la 37e journée comme le rendez-vous manqué. Il se déplaçait sur le terrain - neutre - de Fos-sur-Mer pour affronter le Sporting Club de Bastia. Un succès aurait pu officialiser son maintien. Au lieu de ça les Merlus se sont inclinés (2-0). Ils reçoivent Bordeaux pour une rencontre à double enjeu. Les Girondins sont en quête d'Europe et offriront une farouche opposition.



Lorient sera relégué si :

- Il perd et que dans le même temps Bastia et Nancy l'emportent.

- Il fait match nul et Bastia gagne

Bastia : 19e, 34 pts

Bastia était classé, jusqu'à la semaine précédente, dernier de Ligue 1. Avec la menace d'un retrait de points, à la suite des incidents lors de Bastia-Lyon, peu auraient parié sur un maintien du SCB en fin de saison. Voilà pourtant les Corses 19es et remotivés par une victoire ô combien importante face à Lorient. C’était lors de la 37e journée et ces trois points leur permettent de croire encore à leur survie. Comme les Merlus, leur match est à double enjeu puisque Marseille doit conserver sa 5e place, qualificative en Ligue Europa.



Bastia relégué si :

- Il perd.

- Il fait match nul et Lorient ne perd pas.

- Il gagne et Caen, Dijon et Lorient également.

- Il gagne.

Nancy : 20e, 32 pts

Nancy a la chance de jouer son dernier match de la saison à domicile. Une chance qui n'en est pas tellement une puisque les Lorrains sont les moins performants de Ligue 1 à la maison. Au classement spécifique le club a un bilan de six victoires et 18 buts marqués pour neuf échecs et 22 buts encaissés. Pablo Correa pourra peut-être s'en remettre à ses hommes d'expérience (Benoit Pedretti 36 ans, Youssouf Hadji 37 ans, Michaël Chrétien 32 ans ou Issar Dia 29 ans). Ou à la fin de saison, en roule libre, de Saint-Étienne.



Nancy sera relégué si :

- Il ne gagne pas.

- Il gagne et si Lorient en fait de même.

38e journée : programme et classement

Samedi 20 mai (21h) :

Marseille - Bastia

Nancy - Saint-Étienne

Lorient - Bordeaux

Angers - Montpellier

Paris - Caen

Rennes - Monaco

Lyon - Nice

Guingamp - Metz

Lille - Nantes

Toulouse - Dijon