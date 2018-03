Le journal des sports : Les Bleus tentent de décrocher leur place en quarts de finale

publié le 26/06/2016 à 08:39

Au Stade OL, aujourd'hui à 15h, les Bleus affrontent l'Irlande du Nord en huitième de finale de l'Euro. Pour la première fois depuis deux ans, les hommes de Didier Deschamps disputent un match couperet. Et après un premier tour poussif, des questions se posent. Qualifiés in extremis après des poules compliquées pour eux, les Irlandais n'en demeurent pas mois des adversaires redoutables. Olivier Giroud a d'ailleurs rappelé la "détermination" et le "sacrifice" dont son capables les adversaires du jour des Bleus.



Toujours au stade des huitièmes de finale, aujourd'hui, l'Allemagne affronte la Slovaquie à Lille à 18h. À 21h, à Toulouse, la Hongrie défie la Belgique. Le vainqueur retrouvera le Pays de Galles, tombeur de l'Irlande du nord hier soir au Parc des Princes (1-0) au terme d'un match sans grande animation. Plus tôt dans la journée, à 15h, la Pologne s'était qualifiée au terme d'une partie à suspense contre la Suisse, gagnée par les Polonais aux tirs au but. Ceux-ci retrouveront donc les Portugais, jeudi prochain, qui se sont imposés 1 à 0 face à la Croatie grâce à un but de Quaresma à la 117ème minute.

À écouter également dans ce journal

Teddy Tamgho n'ira pas à Rio. Hier, lors des championnats de France d'athlétisme à Angers, le champion du monde 2013 du triple saut s'est fait une fracture du fémur gauche. Il venait tout juste de reprendre la compétition après une blessure au talon d'Achille.

En rugby, l'équipe de France, qui se trouvait en tournée en Amérique du Sud, a remportéson deuxième test-match contre l'Argentine, 27-0.