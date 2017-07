publié le 12/07/2017 à 11:35

Le marché des transferts bat son plein et le PSG s'offre une recrue de choix : Dani Alves. L'arrière droit brésilien, très convoité, va signer un contrat de deux ans. Il arrive de la Juventus et vient de passer sa visite médicale à Paris. Dani Alves sera présenté tout à l'heure à 16 heures. Cette arrivée est une bonne nouvelle pour le club parisien qui réalise un gros coup.



Alves est une référence au poste de latéral. Avec ce joueur arraché au nez et à la barbe de Manchester City, le club parisien envoie un message clair. Dani Alves présente un CV et une aura toute autre que la première recrue du mercato : Yuri Berchiche, arrière gauche espagnol inconnu du grand public.



Dani Alves c'est un palmarès impressionnant, un style de jeu offensif et une qualité de centre remarquable. Mais c'est aussi une personnalité très suivie sur les réseaux sociaux. Le joueur n'hésite pas à publier des photos de son corps recouvert de tatouages et pose régulièrement aux côtés d'autres joueurs-star comme le Brésilien Neymar. L'ancien Barcelonais ne devrait pas tarder à charmer le public du Parc des Princes.

À écouter également dans ce journal

- OM. Steve Mandanda revient sur la Cannebière et fera sa première sortie publique ce matin. Lors de son premier contrat, il avait joué 334 matchs de Ligue 1 sous le maillot de l'OM. Le gardien de but sort d'une saison plus que mitigée en Angleterre à Crystal Palace et devrait signer un contrat à 4 ou 5 millions d'euros. Autre arrivée attendue, celle d'Adil Rami. L'international français jouait jusque-là à Séville. Rami va retrouver Rudi Garcia, l’entraîneur avec lequel il avait réalisé Coupe-Championnat en 2011 sous les couleurs de Lille.

- 11e étape du Tour de France aujourd'hui entre Eymet et Pau. Une étape taillée sur mesure pour Marcel Kittel. Le sprinter allemand s'est déjà imposé quatre fois depuis le début de la Grande Boucle. Une cinquième victoire lui tend les bras, à moins que des courageux, comme hier, tentent une échappée vouée jusque là l'échec.



- Les discussions ont commencé entre Paris et Los Angeles. Qui va organiser les Jeux de 2024 et ceux de 2028 ?

La France a sa préférence : 2024. Le CIO souhaite que tout le monde soit gagnant. Un accord doit être trouvé cet été, sinon le CIO votera le 13 septembre prochain à Lima au Pérou.



- Francis Joyon a traversé l'Atlantique plus vite que tout le monde, en 5 jours 2 heures et 7 minutes, mais il ne l'a pas fait exprès...Il rentrait de New York après une course terminée la semaine dernière... Il a à peine regardé la météo, et en plus, il était chargé de matériel.



- Il y a tout juste 19 ans, les Bleus remportaient la Coupe du Monde 98 grâce aux buts de Zidane et Petit.