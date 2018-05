publié le 04/05/2018 à 08:28

C'était une explosion de joie. Il était 23h30 hier soir à Marseille, lorsque les quelque 18.000 supporters réunis devant l'écran géant du Vélodrome ont exulté. Vaincus 2-1 par Salzbourg mais forts de leur victoire au match aller, les Marseillais ont décroché leur place en finale de l'Europa League grâce au but de Rolando. "Je ne vais pas dormir de la nuit, je ne vais pas dormir de la semaine" a expliqué un supporter.



Depuis la Nouvelle-Calédonie où il est en déplacement, Emmanuel Macron n'a pas manqué de féliciter les joueurs. "Je suis très content, je crois que c'est une très bonne nouvelle et on a tous une très bonne raison d'être fiers", a déclaré le président de la République. Cette finale aura lieu le 16 mai à Lyon face à l'Atlético de Madrid, qui a battu Arsenal.



"C'est juste énorme, merci au peuple marseillais qui nous a poussé. Je suis content pour mes joueurs, pour mon club et pour mon supporter" a confié l'entraîneur du club Rudi Garcia.

À écouter également dans ce journal :

Témoignage - La toute première victime de David Ramault a décidé de parler. Noémie a choisi de raconter son agression, un viol alors qu'elle allait avoir 13 ans. "Il y a quelqu'un qui est arrivé derrière moi, a placé un couteau sur ma gorge". Elle dit s'en être sortie parce qu'elle s'est laissée faire. "Quand j'ai regardé mardi sur Internet et que j'ai vu le nom de David Ramault, je me suis mise à hurler", a-t-elle confié à la Voix du Nord.

Manifestations - Quatre universités sont encore complètement paralysées. Parmi elles, Jean Jaurès à Toulouse : les étudiants ont voté la poursuite du mouvement jusqu'à mercredi. À Paris, les étudiants de Tolbiac sont obligés d'aller à Rungis pour passer leurs partiels mais certaines épreuves ont été perturbées. "On ne pouvait pas se concentrer. Le professeur a pris le micro et expliqué que l'examen était annulé", a expliqué l'un d'entre eux.



Justice - Après les violences du 1er mai, le procès des six personnes ont été reportés au 30 mai. Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Il s'agit d'un homme et d'une femme au profil assez surprenant : ils ont fait des études, sont issus de bonnes familles. Leur casier judiciaire est vierge mais ils reconnaissent avoir fourni jusque là de fausses identités et de fausses informations aux enquêteurs. Les avocats dénoncent un projet politique et demandent du temps pour préparer leur défense.



Musique - Céline Dion a surpris tout le monde sur les réseaux sociaux en publiant un nouveau morceau. Un titre en anglais, le premier depuis 2013. Ce sera aussi la bande-annonce du film Deadpool 2. Le clip dans lequel le super-héros déjanté danse autour de la chanteuse a fait le buzz dès sa mise en ligne.