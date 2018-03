publié le 07/03/2018 à 08:08

Douloureuse soirée pour les supporters parisiens. Leurs efforts en tribune pour soutenir leur équipe n'ont pas suffi. Le PSG s'est incliné 2-1 face au Real hier soir en match retour des 8e de finale de la Ligue des champions.



"Nous on s'est battu, nous on était là et Paris n'était pas là", a déploré un supporter à la fin du match. "On a l'impression qu'à aucun moment on a été en mesure de retourner la situation (...) Est-ce que l’entraîneur est à la hauteur ? Ça manque de plan de jeu", a souligné un autre supporter. "Les Parisiens manquaient d'envie", a de son côté regretté une supportrice.

Le PSG n'a pas été à la hauteur face à un Real solide. Pour Bixente Lizarazu, il va falloir que les choses changent au sein du club. "Le Paris Saint-Germain avait sur le terrain des joueurs pour être capable de faire un grand match. Ils n'ont pas mis la pression nécessaire. Il va y avoir du changement au PSG : des joueurs, peut-être l'entraîneur. C'est normal. Quelqu'un qui veut être un grand club, qui veut aller loin en Ligue des champions doit être exigeant à tous les niveaux. Ça manque de leadership, donc il va falloir que dans le recrutement, il fasse venir des gars de caractère".

