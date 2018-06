Le journal de 7h30 - Coupe du Monde : coup d’envoi donné sur la Place Rouge

publié le 14/06/2018 à 08:09

C'est le jour J. Le premier match a lieu cet après-midi à 17 heures (heure française) : la Russie affronte l'Arabie Saoudite pour ouvrir cette Coupe du Monde 2018.



Alors que les Français eux, n'entrent en lice que samedi les supporters sont bien là et notamment à Istra, le camp de base de l'équipe de France. Et ceux qui étaient à Moscou ont pu assister au coup d'envoi des festivités. Mercredi 13 juin, un concert géant a été donné sur la Place Rouge dans la capitale russe. Un concert géant en présence du président Vladimir Poutine et du patron de la FIFA, Gianni Infantino, sur un air, du célèbre Tchaikovski.

Les Russes sont donc prêts ce jeudi 14 juin, au premier jour de la compétition, à accueillir un des événements sportifs les plus suivis au monde.

À écouter également dans ce journal :

Météo : 11 départements sont encore ce matin en alerte Orange inondations : 6 dans le Nord-Ouest, 5 dans le Sud-Ouest. Parmi les zones les plus touchées, les Pyrénées Atlantiques et notamment la commune de Salies-de-Bearn. Une centaine de pompiers doivent arriver ce matin en renfort.



Société : les retraités appelés à descendre dans la rue. À Paris, le cortège partira à 14h30 de la Place de l'Opéra, direction République. Emmanuel Macron a passé la soirée aux Herbiers en Vendée pour une réunion avec des entrepreneurs aux côtés de Philippe de Villiers.



Diplomatie : Emmanuel Macron avait dénoncé "le cynisme et l'irresponsabilité" du gouvernement de Giuseppe Conte qui a refusé d'accueillir les bateaux de migrants Aquarius. Le navire est en route vers l'Espagne. Le Premier Ministre italien pourrait annuler son rendez-vous demain à l'Elysée.