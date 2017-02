publié le 15/02/2017 à 07:39

Soirée de rêve mardi au Parc des Princes avec la victoire du PSG contre le FC Barcelone (4-0) dans le match aller de ce 8e de finale de la Ligue des champions. Les joueurs parisiens ont survolé la rencontre, à l'image d'Angel Di Maria, auteur d'un doublé, et des jeunes Adrien Rabiot et Presnel Kimpembé. En face, Lionel Messi et les autres stars du club catalan ont été complètement éclipsés par l'insolente réussite parisienne. Le PSG a déjà un pied en quarts de finale.



"On a vu 14 guerriers sur le terrain. Quand on joue comme ça, c'est fabuleux. Mais il faut garder la tête froide, attendant la deuxième manche", a prévenu Blaise Matuidi, capitaine en l'absence de Thiago Silva. Le Barça n'a plus perdu aussi tôt en Ligue des champions depuis dix ans. C'est donc un véritable exploit que le PSG doit valider le 8 mars pour le match retour à Barcelone. Après le coup de sifflet final, de nombreux supporters parisiens ont hurlé leur joie et envahi les Champs-Élysées.

À écouter également dans ce journal

- Dans l'affaire Théo, un nouveau témoignage fragilise la défense des policiers. Mohamed, jeune homme de 22 ans, accuse les mêmes agents d'avoir commis des violences au cours d'une arrestation une semaine avant celle de Théo. Le parquet a ouvert une enquête et Bruno le Roux a saisi l'IGPN.

- François Fillon et Nicolas Sarkozy ont prévu de déjeuner ensemble ce midi, dans les bureaux de l'ancien chef de l'État, avenue de Miromesnil à Paris. Le candidat de la droite va tenter de trouver un soutien de poids, alors que des parlementaires réclament son retrait.



- En parallèle de l'affaire Fillon, Thierry Solère, son porte-parole, serait visé par une enquête préliminaire pour fraude fiscale, selon un article du Canard Enchaîné. Thierry Solère affirme avoir "toujours déclaré ses revenus", être aujourd'hui "à jour de ses impôts", et prévoit de porter plainte pour diffamation contre le journal satirique.



- Un demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jung-Un a été assassiné en Malaisie. Selon certains médias locaux, Kim Jong-Nam, 45 ans, aurait été attaqué par deux femmes munies d'aiguilles empoisonnées.



- La ville d'Angoulême, où a lieu chaque année le fameux festival de la bande dessinée, va construire un parc d'attractions entièrement consacré à la BD.