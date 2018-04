et AFP

publié le 11/04/2018 à 08:00

L'AS Rome tient sa "salita". Au terme d'une folle remontée, le club de la capitale italienne s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions en battant Barcelone (3-0) au Stade olympique, mardi 10 avril. L'exploit est d'autant plus grand que Lionel Messi et ses hommes marchaient sur l'eau ces derniers temps, invaincus cette saison en C1.



Le Barça avait infligé une incroyable "remontada" au Paris SG l'an dernier en C1. Le voilà victime à son tour d'un effondrement caractérisé au match retour, alors qu'on pensait l'affaire pliée après son succès 4-1 au match aller au Camp Nou. Mais Dzeko, déjà buteur à l'aller, marquait rapidement pour mettre son équipe sur de bons rails (6e).

Barcelone, qui avant cette rencontre se prenait déjà à rêver d'un éventuel triplé en Ligue des champions, championnat national et Coupe du Roi, était inexistant et un penalty de De Rossi à l'heure de jeu mettait vraiment le doute dans les têtes espagnoles (2-0, 58e). Ter Stegen sauvait Barcelone plusieurs fois, mais Manolas d'une tête croisée sur corner, faisait entrer le Stade olympique en fusion (3-0, 82e). L'AS Rome se qualifie pour sa première demi-finale depuis 1984. Le Barça, lui, n'a plus vu le dernier carré de la C1 depuis 2015.

À écouter également dans ce journal :

- Syrie : "La seule réaction possible est une frappe, ou des frappes", a estimé mardi 10 avril l'ancien président François Hollande après l'utilisation d'armes chimiques en Syrie, considérant que "ne rien faire conduirait le régime à continuer à massacrer son peuple".



- Universités : les blocages se sont poursuivis mardi 10 avril dans plusieurs universités pour protester contre les nouvelles modalités d'accès à la fac, tandis que la ministre Frédérique Vidal mettait en garde contre "une instrumentalisation" par "les extrêmes".



- SNCF : le volet d'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs à l'intérieur du territoire français a suscité de premières passes à l'Assemblée nationale, la majorité et la droite le défendant face aux dangers soulevés par la gauche de la gauche.



- Notre-Dame-des-Landes : au troisième jour de l'opération d'expulsion dans la ZAD, les tensions s'accroissent sur le terrain face à l'ampleur des destructions, amenant des opposants historiques à battre le rappel de leurs soutiens et laissant craindre un durcissement des affrontements.



- Facebook : le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a fait son mea-culpa pour avoir échoué à protéger la vie privée des utilisateurs du réseau mondial, dont les données personnelles ont pu être utilisées à des fins politiques.