publié le 08/05/2018 à 07:46

C'est un événement rare. Le club amateur des Herbiers (National) va disputer mardi 8 mai la finale de la Coupe de France de football, au Stade de France, face au grand Paris Saint-Germain, déjà champion de France et vainqueur de la Coupe de la Ligue cette saison. Les Vendéens, qui bénéficieront de la présence de 20 000 de leurs supporters dans l'enceinte de Saint-Denis, jouiront également d'un important soutien populaire face à l'ogre parisien, en quête d'un nouveau triplé.



Le suspense peut paraître mince tant le club de la capitale est favori de cette rencontre. L'entraîneur des Herbiers lui-même a prévenu que ses joueurs n'avaient aucune chance de l'emporter. Une finale à laquelle assistera notamment le président de la République Emmanuel Macron. RTL proposera une soirée spéciale autour du match, entre 20 heures et minuit.

À écouter également dans ce journal :

- Décès : la chanteuse belge Maurane a été retrouvée morte à son domicile de Bruxelles lundi 7 mai. Elle avait 57 ans. Elle était encore sur scène dimanche pour un hommage à Jacques Brel. Elle avait annoncé en mars qu'elle préparait un album pour les 40 ans de la mort de l'auteur-compositeur belge.

- États-Unis : le procureur de l'État de New York a annoncé sa démission. Il enquêtait sur l'affaire Weinstein et se retrouve rattrapé à son tour par des accusations de violences et de menaces de la part d'ex-compagnes.



- Nucléaire : Donald Trump a pris sa décision au sujet du nucléaire iranien. Va-t-il annoncer que les États-Unis se désengagent de l'accord signé par son prédécesseur, Barack Obama, en 2015 ? Il s'exprimera sur le sujet mardi 8 mai à 20 heures (heure française).



- Cinéma : l'édition 2018 du Festival de Cannes s'ouvre mardi soir. Il y a un an, Harvey Weinstein s'y trouvait. Le grand manitou d'Hollywood ne savait pas encore qu'il était sur le point d'être rattrapé par des dizaines d'accusatrices de viols et d'agressions sexuelles. Everybody Knows, du réalisateur iranien Asghar Farhadi, ouvrira la compétition.