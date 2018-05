publié le 08/05/2018 à 18:58

Un match très attendu. Surprenants finalistes de la Coupe de France, les Herbiers affronte ce mardi 8 mai le PSG. Bien sûr, le suspense est mince mais c'est déjà un exploit pour la petite équipe vendéenne d'affronter les géants parisiens.



Pour les Herbiers, l'enjeu est de ne rien lâcher et de ne pas passer complètement à côté de l'événement. Même s'ils vont tout faire pour ne pas se laisser impressionner, peu laisse à penser que les joueurs vendéens sont prêt à tenir le choc. Alors que leur entraîneur, Stéphane Masala, vient de leur dévoiler la composition de l'équipe, Florian David est confiant. "Ça ne se représentera peut-être jamais. Il faut donner le meilleur de nous-même et nous amuser", rassure l'attaquant.

Les supporters des Herbiers sont, eux, remontés à bloc. Plus de 20.000 ont fait le déplacement pour l'occasion. Une marée rouge et noir qui a envahi les alentours du stade de France. "Le miracle peut arriver. Personne n'aurait prévu, il y a quelques semaines, que les Herbiers iraient en finale", affirme Marion, une supportrice vendéenne.

À écouter également dans ce journal :

Fait-divers - Une Strasbourgeoise de 22 ans est décédée le 29 décembre 2017. Quelques heures avant de mourir, elle avait appelé le Samu, où deux opératrices s'étaient moquées d'elle.



Musique - La chanteuse Maurane est décédée lundi 7 mai à l'âge de 57 ans. Après plus de 2 ans d'absence, elle s'apprêtait à revenir sur scène et préparait un album sur Jacques Brel.



États-Unis - Donald Trump va annoncer ce mardi 8 mai à 20 heures sa décision concernant l'accord sur le nucléaire iranien, signé en 2015 à Vienne. Le président, qui promet de démanteler l'accord pourrait mettre ses menaces à exécution.



Air France - L'Intersyndicale de la compagnie aérienne demande à la direction de revenir à la table des négociations. Il n'y a plus de contact entre les deux parties depuisla démission de Jean-Marc Janaillac.



Football - La Fédération russe de football vient d'écoper une amende de 25.000 euros pour racisme. Des injures avaient été proférées par des supporters lors du match amical entre la Russie et la France à la fin du mois de mars.