Cela fait cinq ans que Paris joue de malchance. Cette année sera-t-elle la bonne ? Le PSG reçoit le FC Barcelone ce soir du 14 février à 20h45 au Parc des Princes pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Paris se retrouve certes privé de son capitaine, Thiago Silva, blessé, mais bénéficie d'un atout de poids : un Edinson Cavani en forme olympique. L'Uruguayen est considéré comme le meilleur buteur d'Europe de la saison à ce jour.



De l'autre côté, le club de Barcelone affiche une petite forme, avec des prestations moins abouties. "Cette année, il y a un peu de doute chez les Barcelonais à la différence des autres années où le Barça venait avec l'impression d'être très supérieur au PSG", indique le journaliste espagnol Luis Miguel Pascual. "Les derniers matchs n'ont pas été très bons, tant au niveau de la ligue des champions qu'au niveau de la Ligue A [le championnat espagnol, ndlr]. Le PSG compte cette saison neuf victoires et un seul match nul. L'entraîneur Unai Emery semble faire ses preuves, lui qui, avant de débarquer à Paris en juin 2016, restait sur trois victoires de coupes d'Europe d’affilée avec Séville.

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : alors qu'il s'adressait aux parlementaires LR une nouvelle fois après que plusieurs frondeurs ont demandé des explications sur la situation, François Fillon a une nouvelle fois martelé qu'il ne se retirerait pas de la course à l'Élysée. En précisant notamment que son retrait n'entraînerait qu'une crise politique grave qu'il fallait à tout prix éviter.

- Affaire Théo : Bruno Le Roux a saisi l'IGPN après le témoignage d'un ami de Théo, Mohammed K, qui s'est lui aussi dit victime de violences. Dans les médias, il a notamment expliqué avoir été passé à tabac par des policiers, dont celui mis en examen et suspecté de viol sur Théo. L'officier serait connu à Aulnay-sous-Bois pour son comportement violent, et serait même surnommé "Barbe-rousse", selon le témoignage du jeune homme.



- Présidentielle 2017 : la Russie a démenti toute ingérence dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, après les accusations de plusieurs figures proches de l'ancien ministre de l'Économie comme quoi Moscou chercherait à empêcher l'élection du candidat. Un porte-parole du Kremlin a qualifié ces accusations "d'absurdes".



- Tignes : la fille du guide professionnel qui accompagnaitle père de famille et ses deux fils lorsque l'avalanche les a emportés est sortie du silence. "Le ski c'était toute [la vie de mon père]", a-t-elle déclaré. Ajoutant que les commentaires dénonçant l'imprudence de l'homme étaient sans fondement. "Les gens parlent sans savoir, c'est un manque de respect".



- Dijon : après deux cas mortels constatés en 2016, quelque 14.000 étudiants et membres du personnels de l'Université de Bourgogne ont été vaccinés contre la méningite. Une vaste campagne avait été lancée. Selon les autorités sanitaires, un risque subsiste cependant, puisque le campus compte 30.000 étudiants. Deux centres de vaccination restent ouverts jusqu'à fin mars.