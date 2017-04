publié le 19/04/2017 à 18:42

Il y a une semaine jour pour jour, le bus des joueurs de Borussia Dortmund était attaqué à coup de bombes lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions.Pour le match retour de ce soir, Monaco, chez lui, n'a besoin que d'un match nul pour se qualifier après l'avoir emporter 3 - 2 la semaine dernière. Mais dans l'esprit des supporters, l'heure n'est pas tant aux résultats, ce qui compte c'est la fraternité entre les clubs. À Monaco, plusieurs supporters allemands ont été vus portant des maillots aux couleurs des deux clubs. "Les gens sont si amicaux, peu importe qui se qualifiera, on fera tous la fête ensemble après", entend-on dans la rue. "Tout le monde est content d'être là".



L'enquête semble délaisser petit à petit la piste de l'attentat terroriste pour étudier la piste de l'extrême droite. Selon les enquêteurs, la lettre de revendication retrouvée en trois exemplaires ne fait pas partie du mode opératoire de l'État islamique, elle ne comporte pas non plus de symbole en lien avec l'organisation terroriste. Elle demande par ailleurs la fermeture de la base militaire allemande de Ramstein, or, l'EI n'exprime que rarement des revendications lors de ses frappes. Autant d'indices qui apparaissent comme des incohérences selon l'enquête, qui n'exclut pas que le matériel utilisé ait été d'origine militaire.

À écouter également dans le journal :

- Présidentielle 2017 : l'heure est aux derniers déplacements de campagne. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense était aux côtés d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Nantes. Il assistera au meeting du candidat. Les deux hommes sont arrivés ensemble à la gare afin de prendre le train, le ministre ne tarissant pas d'éloges sur le leader d'En Marche ! "Il représente le rassemblement, la responsabilité, la confiance, l'optimisme", dit-il. Dans le camp des Républicains, Alain Juppé et François Fillon se sont affichés ensemble au siège de l'entreprise musicale Deezer. "On se connaît depuis très très longtemps", affirme le candidat LR, aux côtés d'un Alain Juppé qui répète qu'il souhaite voir François Fillon à l'Elysée, notamment car Emmanuel Macron n'a "pas les épaules" pour l'office.

- Campagne : Le quotidien Le Monde a annulé une interview avec François Fillon en raison du refus du candidat de répondre aux questions se rapportant aux affaires le concernant. Une attitude déplorée par le journal.



- Nice : des agents de sécurité vont être déployés devant chaque bureau de vote en plus de la présence des policiers municipaux lors dupremier tour de l'élection présidentielle du 23 avril.



- Procès : l'ancien secrétaire d'État Thomas Thévenoud fait face à la justice française dans une affaire de fraude fiscale. Les faits ont été découverts en août 2014. Le couple Thévenoud n'avait pas déclaré ses revenus en 2012 et avait été très en retard sur ses déclarations des quatre années qui ont suivi. Lors du procès, Thomas Thévenoud a parlé de "mode de dysfonctionnement", de "spirale stupide", et s'est excusé d'avoir parlé de "phobie administrative".



- Télévision : la série "Dix pour cent" fait son retour sur France 2 avec une seconde saison. Le show raconte les aventures d'une agence parisienne de stars, avec en bonus de vraies célébrités françaises dans leur propre rôle. La première saison avait rassemblé quelque 4,5 millions de téléspectateurs en moyenne.