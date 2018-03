publié le 06/03/2018 à 13:42

Le PSG entre passé et avenir. Les Parisiens doivent remonter le Real Madrid pour accéder à une place en quart de finale de la Ligue des champions, après avoir été battus 3-1 à l'aller. Et ce n'est pas impossible. Souvenez-vous, c'était en 1993 et Kombouaré donnait le but de la qualification au PSG. 25 ans après, le club joue sa crédibilité dans la plus prestigieuse compétition européenne, après avoir investi plus de 400 millions dans ses joueurs.



La moitié de la somme ne sera pas sur le terrain, puisque Neymar entame à peine sa rééducation au Brésil. Mais le PSG peut compter sur un point fort : le Parc. Son jardin qui ne rate jamais les grands rendez-vous.

Les supporters du PSG sont déjà à bloc. Et pour les retardataires il reste quelques ultimes places sur le marché officiel qui grimpent jusqu'à 800 euros. Sur le marché noir ça monte jusqu'à 10.000 euros.

À écouter également dans ce journal

Justice - Le deuxième jour du procès de Jacques Rançon s'est ouvert ce 6 mars. Les experts psychiatres ont dressé ce matin le portrait de celui que l'on surnommé "le tueur de la gare de Perpignan".



Justice - Emmanuel Macron annonce aujourd'hui sa réforme de la pénitentiaire, pour en finir avec la surpopulation carcérale qui atteint 120% en région parisienne. Deux axes : privilégier d'autres sanctions et faire réellement appliquer les peines.



Société - Dix syndicats d'Air France appellent à une nouvelle journée de grève pour les salaires le 23 mars, soit un mois après la précédente qui avait conduit la compagnie à annuler un quart des vols, ont indiqué mardi des sources syndicales à l'AFP.



Justice - Nicolas Hulot a porté plainte en diffamation contre le magazine Ebdo. Ce dernier avait relayé des soupçons de viol et de harcèlement sexuel.