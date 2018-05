publié le 04/05/2018 à 13:46

"L'OM est le plus grand club en France", dit Antoine Griezmann dans le journal L'Équipe. En attendant d'affronter l'Atlético de Madrid le 16 mai à Lyon, Marseille savoure sa qualification pour une cinquième finale de coupe d'Europe, un exploit. Les supporters ont soutenu les joueurs jusqu'au bout pendant le match et, à Marseille, on attend l'équipe de pied ferme.



À l'aéroport de Marignane, on s'est organisé pour laisser la place aux supporters qui arrivent en masse. Le bus de l'Olympique de Marseille devrait arriver dans quelques instants. Depuis cette nuit, des dizaines de supporters attendent, comme Christophe qui n'a pas dormi de la nuit : "Il fallait être là pour les remercier tous, surtout Rolando qui nous a obtenu la qualification". Les joueurs de l'OM devraient arriver d'ici une heure, ils iront au centre d'entraînement de l'OM avant de se reposer.

À écouter également dans ce journal :

Air France - Le résultat du référendum auquel le PDG d'Air France a lié son sort sera connu ce soir, au treizième jour de grève. C'est aussi le moment qu'a choisi l'entreprise pour annoncer ses résultats du premier trimestre : une perte nette de 269 millions d'euros, plombé entre autre par les jours de grève. La direction d'Air France chiffre à 75 millions l'impact du conflit social au 1er trimestre.



Nouvelle-Calédonie - La visite d'Emmanuel Macron sur l'île d'Ouvéa, 30 ans jour pour jour après le massacre de la grotte, ne passe pas. À l'époque, des indépendantistes avaient attaqué la gendarmerie, pris des militaires en otage. Une opération avait permis de les libérer mais au prix d'un bain de sang. 19 kanaks tués ainsi que 2 militaires. Le chef de l'État a été pris à partie par une habitante qui lui demandait de ne pas se rendre sur l'île.

Manifestation - La France insoumise prépare "la Fête à Macron" ce samedi 5 mai à Paris. "Nous attendons de l'État, qu'après avoir été instruit par ces innombrables défaillances le 1er mai, il sache se comporter le 5 mai avec la rigueur d'un grand service public", a déclaré Jean-Luc Mélenchon. 2.000 gendarmes et policiers sont mobilisés pour assurer la sécurité de la manifestation.



Justice - 12 nouvelles comparutions immédiates auront lieu aujourd'hui à Paris après le saccage du quartier d'Austerlitz le 1er mai.