publié le 13/04/2018 à 12:55

Direction Marseille. "Complètement fadas", titre l'Équipe ce matin après la qualification de l'OM pour les demi-finales de l'Europa League et un 5-2 spectaculaire face à Leipzig. L'OM connait cette fois son adversaire pour la suit. Il a bénéficié du meilleur tirage possible : Salzbourg.



Tirage le plus facile, mais pas le plus clinquant pour les amoureux des belles affiches. Salzbourg c'est le champion en titre et le leader du championnat autrichien. C'est quasiment une vieille connaissance puisque l'OM l'avait affronté au premier tour de l'Europa League pour un bilan d'une défaite et d'un match nul. Cela va donc être une rencontre compliquée.

Le commentateur du match hier soir sur W9 Denis Balbire, est suspendu à titre conservatoire pour des propos homophobes tenus hors antenne mais diffusés sur des réseaux sociaux.

À écouter également dans ce journal

Politique - Au micro de RTL, Nicolas Hulot lance un appel au calme à Notre-Dame-des Landes pour éviter un drame. Sur place, les affrontements continuent. La préfète donne un nouveau délai de 10 jours aux occupants de la ZAD pour régulariser leur situation.



Société - Troisième salve de grève à la SNCF. La direction comptabilise 22,5 % de grévistes. Un chiffre qui continue de baisser. Laurent Berger, de la CFDT salue de premières avancées dans les négociations.



Justice - Seize ans après le meurtre d'Élodie Kulik, Willy Bardon va être renvoyé aux Assises.



Politique - Les enquêteurs ont établi un lien entre Nordahl Lelandais et Éric Foray, disparu depuis septembre 2016.