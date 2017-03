publié le 03/03/2017 à 13:04

Une légende de football français s’est éteinte. Raymond Kopa est décédé ce vendredi 3 mars à l’âge de 85 ans des suites d’une longue maladie. Le premier Ballon d’or du sport français (1958) avait marqué les années 1950 avec l’équipe de France, notamment la Coupe du monde 1958 au côté de Just Fontaine, il avait aussi remporté trois Coupes d’Europe avec le Real Madrid. Sa disparition a été saluée partout dans le monde. De nombreux sportifs, mais aussi représentants politiques, ont tenu à lui rendre un hommage appuyé.



Raymond Kopa a inspiré Michel Platini et Zinédine Zidane en inventant le poste de meneur de jeu, le n°10 et chef d’orchestre de l’équipe. "J’ai inventé un poste. En principe, c’était un attaquant en pointe, mais je suis revenu en retrait. J’avais les qualités pour construire le, j’avais aussi autour de moi des joueurs de valeur", expliquait-il sur RTL en 2006. Raymond Kopa a obtenu le Ballon d’or en 1958, le premier Français distingué, avant Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinédine Zidane.

À écouter également dans ce journal

- Les défections dans le camp de François Fillon se poursuivent. Thierry Solère, son porte-parole, a annoncé sa démission ce vendredi. De son côté, Alain Juppé se tiendrait prêt à assurer la relève si le candidat de la droite renonçait à se présenter.

- Pour entretenir encore l’espoir, François Fillon a prévu un rassemblement dimanche place du Trocadéro à Paris. Une initiative qu’Emmanuel Macron, invité de RTL ce vendredi matin, ne comprend pas : "J'y vois une forme de paradoxe. Quand on en est à demander d'aller manifester, on n'aide pas à pacifier le débat, à construire une campagne sur le fond, et on contribue à un climat qui parfois est délétère."



- Le jeu de pistes dans la disparition de la famille Troadec se poursuit. Après le pantalon et la carte Vitale de la fille, retrouvés dans le Finistère, un livre appartenant au père a été découvert dans le même secteur et la voiture du fils à Saint-Nazaire.



- Le policier, qui avait tué en 2010 un homme de 45 ans avec son flashball, a été condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Marseille. La légitime défense n'a pas été reconnue par la justice.



- Le concert des Enfoirés, enregistré fin janvier, est diffusé ce vendredi soir sur RTL à partir de 21 heures. Un show pour la bonne cause et des moyens offerts aux Restos du Cœur, puisqu’un CD ou un DVD acheté permet de financer 17 repas. Première édition des Enfoirés sans Jean-Jacques Goldman.