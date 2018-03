La Ligue 2 démarre tout doucement

publié le 30/07/2016 à 09:36

En Football, les matchs de Ligue 2 ont repris vendredi 29 juillet. On a pu voir la victoire de Sochaux face à Troyes trois buts à un, celle de Valenciennes qui l'a emporté face à Clermont deux buts à zéro et le Havre s'est imposé face à Orléans 1-0. C'est tout pour les victoires, concernant toutes les autres rencontres, les résultats ne sont pas réjouissants puisque pour Niort face à Lens, Nîmes contre Laval, Gazélec Ajaccio et Brest, Bourg en Bresse contre Strasbourg et Tours face à Ajaccio l'issus a été la même. Tous ces matchs se sont terminés sur un score vierge de zéro à zéro par des matchs nuls. Ce samedi 30 juillet après-midi le Red Star accueille Auxerre, début de la rencontre à 15h. Pour la Ligue 1, le championnat reprendra le vendredi 12 août.

- C'est une bonne nouvelle, après avoir vécu l'enfer la joueuse de tennis Marion Bartoli est sortie de l'hôpital. Elle avait été prise en charge en Italie après une inquiétante perte de poids due à une infection. Dans un émouvant témoignage, elle confie à RTL "c'est la fin du tunnel."

- Gaël Monfils va défier Novak Djokovic en demi-finale du masters 1000 de Toronto. Vendredi 29 juillet, il a battu en quart de finale le Canadien Milos Raonic 6-4, 6-4.