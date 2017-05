Juve-Monaco : découvrez les compos probables

publié le 09/05/2017 à 15:47

"On est obligé d'y croire, il existe ce match retour". Quelques minutes après la victoire à Nancy, qui rapproche un peu plus Monaco du titre de champion de France après quatre années sans partage du PSG, Valère Germain s'est montré pragmatique à défaut de réel optimisme. S'ils savent que leurs chances de réaliser à Turin un exploit qui serait l'un des plus grands du football français, peut-être même le plus grand, les Monégasques vont faire tout leur possible pour se donner le droit de rêver.



Reste qu'aux terribles chiffres qui entourent cette demi-finale retour de Ligue des champions au Juventus Stadium, va s'ajouter une fraîcheur bien différente d'un camp à l'autre. Quand Jardim a aligné d'entrée en Lorraine neuf des titulaires du match aller, qui le seront très probablement aussi ce mardi 9 mai (Subasic, Dirar, Glik, Jemerson, Sidibé, Fabinho, Lemar, Silba et Falcao), Allegri s'est passé au coup d'envoi de Buffon, Chiellini, Sandro, Barzagli, Alves, Pjanic et Higuain face au Torino.

Sachant que le technicien portugais avait déjà sorti la grosse artillerie contre Toulouse, seul Kylian Mbappé parmi les joueurs sûrs de débuter ne disputera pas son quatrième match en dix jours. Deux incertitudes subsistent : Sidibé enchaînera-t-il un troisième match sur la gauche de la défense, à la place d'un Mendy forfait au match aller, laissant le poste de latéral droit à Dirar ? Tiémoué Bakayoko, avec son masque de protection gênant sur le nez, retrouvera-t-il le poste de milieu défensif aux côtés de Fabinho, renvoyant Moutinho sur le banc ?



Côté Turniois, tout semble clair : Allegri devrait reconduire sa défense à trois Barzagli-Bonucci-Chiellini et son trident offensif Dybala-Higuain-Mandzukic. Au milieu, Khedira, de retour de suspension, prendra le relais de Marchisio. Pjanic l'épaulera dans l'entrejeu, Alves et Sandro étant chargés d'animer les côtés.

Juventus Turin-Monaco : les équipes probables

Juventus : Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Alves, Pjanic, Khedira, Sandro - Dybala, Higuain, Mandzukic



Monaco : Subasic - Dirar, Jemerson, Glik, Sidibé - Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko (ou Moutinho), Lemar - Falcao, Mbappé