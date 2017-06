publié le 25/06/2017 à 08:00

À deux mois et demi de la désignation de la ville hôte des Jeux Olympiques 2024 et tandis que Paris s'équipe de plongeoir, terrain de tennis et autre piste d'athlétisme, presque sept Français sur dix se disent intéressés par la compétition. Une preuve de plus que la France semble prête à recevoir le monde du sport.



Depuis plusieurs mois, Anne Hidalgo, maire de la ville de Paris, Tony Estanguet, co-président de la candidature française et toute l'équipe de la délégation tricolore font la publicité de Paris-2024. Malgré la farouche concurrence de Los Angeles, les dernières rumeurs, publiées par le média américain Wall Street Journal, annoncent que le Comité International Olympique aurait pris la décision de désigner la capitale française.

L'institut Odoxa a réalisé le sondage les mercredi 21 et jeudi 22 juin 2017. 1.008 personnes, toutes majeures, ont été interrogées via internet. Parmi ce panel, 641 sont des amateurs de sports.

Un-tiers des Français vont regarder toutes sortes de disciplines

Les Jeux Olympiques sont l'occasion, pour le grand public, de découvrir des sports peu médiatisés comme l'escrime, le tir-à-l'arc, l'équitation, le judo ou le plongeon. Ces disciplines n'en sont pas moins passionnantes et sont regardées par 34% des Français, presque un amateur de sports sur deux (47%). Chez les amateurs de sport, seulement 15% des interrogés ne sont pas passionnés par les Jeux Olympiques.

67% des Français sont intéressés par les Jeux Olympiques.

Soutien grandissant envers Paris 2024

En avril 2016, 61% des Français étaient favorables à l'organisation des Jeux Olympiques 2024 dans la capitale française. En février dernier, le pourcentage avait gagné huit points pour atteindre 69%. Ce dimanche 25 juin 2017, la candidature parisienne est encore un peu plus populaire auprès des sondés puisque 73% d'entre eux souhaitent que Paris accueille le monde du sport dans sept ans. Seulement 12% sont catégoriquement opposés à cet événement.

73% des Français sont favorable à la candidature parisiennes pour les JO 2024.

Oui, Paris sera désignée

La commission exécutive du CIO a étudié, vendredi 9 juin, le rapport de son groupe de travail chargé d'examiner la faisabilité d'une double désignation pour les JO de 2024 et de 2028. Souhaitée par le président Thomas Bach, cette double désignation éviterait à l'instance olympique, confrontée à une pénurie de villes-candidates en raison de l'hostilité des populations locales, de perdre une candidature de qualité, Paris ou Los Angeles, en cas d'échec pour 2024.



Selon le média américain Wall Street Journal, le Comité Olympique aurait déjà arrêté son choix et fait de Paris l'élue pour l'été 2024. Los Angeles devrait organiser les compétitions quatre ans plus tard. Une rumeur qui se confirme chez les Français, pas forcément, il est vrai, les plus objectifs sur la question. Selon les 73% des interrogés, Paris sera désignée pour organiser les Jeux Olympiques 2024. Réponse le 13 septembre.

73% des Français pensent que Paris sera désignée ville hôte des JO 2024.

15 millions de Français souhaitent assister à une épreuve

En cas de désignation tricolore, les Français seront donc amenés à remplir les tribunes de ses différents gradins. Chose que les Brésiliens n'ont pas toujours réussi à faire en 2012, la faute à des billets d'entrées trop coûteux ou au désintérêt des locaux pour certains sports.



Nul ne sait quels seront les taux de remplissage des tribunes parisiennes si la capitale française organise les Jeux 2024, mais une majeure partie des Français ne serait pas décidé à participer à la fête. Seulement 29% des Français (soit 15 millions) et 39% des amateurs de sports voudraient s'approprier des billets d'entrée.

Presque 4 amateurs de sports sur 10 souhaitent assister à une épreuves de Paris 2024.