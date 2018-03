publié le 27/08/2017 à 17:48

Guingamp a tourné la page de ses deux dernières défaites en battant le promu Strasbourg (2-0), dimanche 27 août, dans une 4e journée de L1 qui s'achève en soirée par le choc Monaco-Marseille. Le petit événement de ce match fut la première titularisation en L1 de Marcus Thuram, 20 ans, sous le maillot de l'EAG et sous les yeux de son père Lilian en tribune.



Il n'a cependant pas débloqué son compteur en Ligue 1. Moustapha Diallo a été le premier a débloqué la situation avant que Jimmy Briand n'alourdisse le score en toute fin de match. Grâce à ce succès, Guingamp grimpe à la 8e place provisoire alors que Strasbourg est 13e.



Sur cette rencontre, Moustapha Diallo, arrivé en 2009 en Bretagne, a fait parler son expérience et se positionne de plus en plus comme un véritable cadre du vestiaire guingampais. En ratissant au milieu mais aussi en se projetant de plus en plus souvent vers l'avant. Une position gagnante ce dimanche.

Mais les Strasbourgeois ont manqué de chance lors de cette 4e journée de championnat. Les hommes de Thierry Laurey ont trouvé à trois reprises les montants. Surtout que le score était encore vierge. Aholou (5e), Terrier (51e) ont frappé le poteau gauche avant que Sacko ne voit sa frappe de 35 mètres s'écraser sur la transversale (56e).