Leipzig-Marseille : pourquoi l'OM y croit malgré un effectif décimé

publié le 05/04/2018 à 13:10

3e de Ligue 1 avec encore la possibilité de coiffer Monaco pour la 2e place, si importante pour la prochaine Ligue des champions, et dernier représentant français en Coupe d'Europe, l'Olympique de Marseille va-t-il finalement tout perdre d'ici à la fin mai ? La question se pose forcément à quelques heures de son quart de finale aller d'Europa League sur la pelouse de Leipzig.



Déjà privé de son meilleur attaquant, Florian Thauvin, touché à une cuisse, l'OM vient de perdre coup sur coup trois autres pièces maîtresses : son gardien Steve Mandanda (cuisse également) et ses deux défenseurs centraux Adil Rami (mollet) et Rolando (tendon d'Achille). Inquiétant pour cette double confrontation face au 2e du championnat d'Allemagne et pour les sept dernières journées en Ligue 1 Conforama.

Victoires contre le Bayern et Monaco

A contrario, le club fondé par la société de boissons énergisantes Red Bull en 2009 se présente quasiment au grand complet ; seul son capitaine et arrière central Willi Orban, suspendu pour le match aller, manque à l'appel. Leipzig reste sur deux succès en championnat, l'avant-dernier à domicile face à l'ogre munichois (2-1).

2e derrière le Bayern la saison passée, le club de l'ancienne Allemagne de l'Est pointe actuellement à la 4e place en Bundesliga après 28 des 34 journées. Sa première campagne de Ligue des champions s'est conclue par une 3e place en phase de poules derrière Besiktas et le FC Porto mais devant Monaco, giflé 4-1 en Principauté (1-1 en Allemagne).

L'OM peine dans les grands rendez-vous

Reversé en Europa League en tant que 3e de groupe, les hommes de Ralph Hasenhüttl se sont payés Naples en 16es, club "qui était à mes yeux le favori de la compétition", a souligné l'entraîneur marseillais Rudi Garcia. En 8e, les Allemands ont écarté une autre référence continentale, le Zénith Saint-Pétersbourg.



Autant d'éléments qui incitent à la prudence, voire à la crainte d'une violente sortie de route pour ces Phocéens toujours battus dans les grand rendez-vous cette saison en déplacement (deux fois 3-0 à Paris, 2-0 à Lyon, 6-1 à Monaco) et même récemment à domicile (défaite 3-2 contre l'OL). Pourtant, l'OM croit en la possibilité d'au moins conserver des chances de qualification au Vélodrome une semaine plus tard.

Parfois les rentrants peuvent être meilleurs que les absents Rudi Garcia, coach de l'OM Partager la citation





"Il y a une chose qu'on ne perd pas malgré les absents, a lancé Garcia en conférence de presse, c'est le caractère, la volonté de combattre, l'abnégation, la cohésion. Le sort nous a été contraire depuis samedi dernier. Ça peut donner un supplément de motivation, pas un supplément d'âme parce que cette équipe l'a depuis longtemps".



"Ceux qui prendront la place des absents auront l'occasion de montrer toute leur ambition et toutes leurs qualités", a poursuivi le coach, résolument optimiste : "Parfois les rentrants peuvent être meilleurs que les absents". Yohan Pelé, numéro 1 la saison passée, prendra place dans les buts. Pour recomposer la défense centrale, l'expérimenté milieu Luiz Gustavo pourrait reculer d'un cran, avec le jeune Boubacar Kamara.

On va tenter de leur mettre la pression dès le coup d'envoi Luiz Gustavo, milieu de l'OM Partager la citation





"Je suis prêt à jouer à tous les postes si l'entraîneur a besoin de moi", a assuré le Brésilien. "J'ai déjà joué à ce poste, où le plus important est d'être concentré du début à la fin et d'aider ses coéquipiers". Son objectif à Leipzig : "Ne pas les laisser développer leur jeu. On va tenter de leur mettre la pression dès le coup d'envoi".



Réponse du défenseur Ibrahima Konaté, l'un des trois Français de l'effectif avec l'ancien attaquant parisien Jean-Kévin Augustin et un autre défenseur, Dayot Upamecano : "Ça va être plus facile pour nous car c'est des cadres qui leur manque". Des propos à même de galvaniser les Marseillais, qui possèdent avec les Dimitri Payet, Morgan Sanson, Lucas Ocampos, Valère Germain... les moyens d'exister, de marquer ce fameux but à l'extérieur.



D'ailleurs, Leipzig a toujours encaissé au moins un but à domicile cette saison en Coupe d'Europe. Certes, Marseille devra contenir les Timo Werner, Emil Forsberg, Naby Keita outre Augustin, forcément alléché par ce match. l'OM n'a plus atteint un dernier carré européen depuis la saison 2003-2004 (finale de la Coupe de l'UEFA perdue contre Valence 2-0).

Europa League : le programme des quarts de finale

Jeudi 5 avril (21h05) :



RB Leipzig (GER) - Marseille (FRA)

Arsenal (ENG) - CSKA Moscou (RUS)

Atlético de Madrid (ESP) - Sporting Portugal (POR)

Lazio Rome (ITA) - Salzbourg (AUT)



Jeudi 12 avril (21h05) :

Marseille (FRA) - RB Leipzig (GER)

CSKA Moscou (RUS) - Arsenal (ENG)

Sporting Portugal (POR) - Atlético de Madrid (ESP)

Salzbourg (AUT) - Lazio Rome (ITA)



Tirage au sort des demi-finales : 13 avril

Demi-finales aller : 26 avril

Demi-finales retour : 3 mai

Finale à Lyon le 16 mai