Euro 2016 : ces Gallois qui pensaient rentrer plus tôt à la maison

et Loïc Farge

publié le 30/06/2016 à 14:45

On parle beaucoup de l'Islande parmi les surprises de l'Euro 2016. Mais il ne faudrait pas non plus oublier de Pays de Galles. Les joueurs de cette formation ne s'attendaient pas du tout à aller aussi loin dans la compétition. À tel point que certains avaient déjà prévu des choses pour cette fin juin-début juillet, car ils pensaient être éliminés depuis belle lurette.



C'est le cas du défenseur Neil Taylor qui a un petit problème d'organisation insoluble : il avait réservé des places pour le concert de Beyoncé vendredi 1er juillet à Cardiff. "Je n'avais pas regardé la date", a-t-il assuré en conférence de presse. Sauf que son équipe affronte le même jour la Belgique en quarts de finale à Villeneuve-d'Ascq. Madame Taylor va donc fêter son anniversaire toute seule.

Même problème d'agenda pour un autre défenseur de l'équipe. Chris Gunter a le mariage de son frère au Mexique le 7 juillet prochain. En plus, il est témoin. Pour l'instant il n'a pas annulé. Mais en cas de qualification face aux Belges, cela posera un vrai souci.