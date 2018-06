publié le 26/06/2018 à 20:30

"Ils sont bridés" et "jouent avec le frein". Jean-Marcel Ferret, médecin de l'équipe de France pendant 11 ans, estime que les Bleus "ont besoin de se libérer", après trois prestations peu convaincantes en phase de poule de la Coupe du Monde. Et selon lui "la récupération commence immédiatement après le match" Danemark-France, au cours duquel les Bleus n'ont pas réussi à s'imposer (0-0).



Après les boissons énergétiques sur le bord du terrain, "le plus rapidement possible on va faire un repas assez complet" à base de pâtes et de riz, explique-t-il au micro de RTL. Selon lui, la récupération de "trois jours-trois jours et demi" entre les matches est "bonne" et pendant ces brèves périodes de repos, ce n'est pas seulement le rôle du médecin, mais le rôle de "tout le staff médical" qui est essentiel.

À cet égard, "il faut surtout écouter et bien sûr aller dans le bon sens et toujours positiver les choses". Bonne nouvelle : les familles des Bleus commencent à arriver en Russie. "C'est capital", conclut le médecin.