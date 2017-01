MINUTE PAR MINUTE - Deuxième match du groupe B entre la Tunisie et le Sénégal. Une belle affiche dont le vainqueur se positionnerait sérieusement pour une qualification en quart de finale.

Crédit : AFP/C.de Souza L'attaquant sénégalias Moussa Sow lors de la CAN 2015

par Luca Dangréaux publié le 15/01/2017 à 19:49

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Voilà le premier match entre deux grandes nations du football africain dans cette CAN 2017. La Tunisie et le Sénégal s'affrontent pour la deuxième rencontre de ce dimanche 15 janvier. Malheur au perdant de cette deuxième affiche du groupe B, le "groupe de la mort".



Le Sénégal est au Gabon pour se rattraper d'une précédente campagne catastrophique, comme l'avoue le capitaine Cheikhou Kouyaté : "Nous sommes dans l'obligation de nous faire pardonner. Avec l'attente de tout le peuple sénégalais, nous nous devons de faire mieux qu'en 2015." Les Lions de la Teranga pourront compter sur un Moussa Sow (7 buts avec Fenerbahce) et un Sadio Mané (9 buts avec Liverpool) en feu.



La Tunisie, quart de finaliste lors des trois dernières éditions mais surtout vainqueure en 2004 à domicile, est emmenée par l'ancien défenseur de Monaco et de Toulouse Aymen Abdennour et Whabi Khazri, ancien milieu de Bordeaux notamment. Ils veulent faire oublier l'élimination cruelle subie en quart de finale de l'édition 2015 face à la Guinée équatoriale.