publié le 15/12/2017 à 20:00

Pour Monaco (3e de L1 avec 35 points et une différence de buts de +22), tout semble réuni pour s'emparer de la 2e place derrière l'intouchable PSG avant le Lyon-Marseille de dimanche 17 décembre, en clôture de cette 18e journée. Cette occasion à saisir, c'est ce match avancé contre une équipe en pleine perte de confiance pour mettre la pression sur ses rivaux lyonnais (2e, 35 points +23) et marseillais (4e, 35 points +16).



Les hommes de Leonardo Jardim, qui se sont qualifiés sans problème mardi 12 décembre pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue contre Caen (2-0), ont en plus (re)découvert dans leurs rangs un buteur capable de suppléer le capitaine Radamel Falcao avec Guido Carrillo. Déjà auteur d'un doublé in extremis et salvateur contre Troyes la semaine dernière (3-2), l'Argentin a récidivé contre les Normands. De quoi réveiller la machine à gagner ?

Du côté des Verts (15e, 20 pts), la crise est profonde, à l'image de la leçon reçue dimanche dernier au Vélodrome (3-0). La défense inquiète avec 18 buts encaissés sur les huit dernières journées, alors que l'attaque est inoffensive avec en symbole Loïs Diony, recrue phare du club qui n'a toujours pas inscrit le moindre but. Le tandem Julien Sablé - Jean-Louis Gasset doit impérativement trouver la solution pour ne pas se retrouver relégable à la trêve.