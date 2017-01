MINUTE PAR MINUTE - Les Verts reçoivent le SCO d'Angers pour l'avant-dernier match de cette 21e journée de Ligue 1. Un match entre deux clubs véritablement anéanti par les blessures.

Crédit : Frederic Chambert / Panoramic Fabien Lemoine face à Bordeaux, le 15 août 2015

par Luca Dangréaux publié le 22/01/2017 à 16:45

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Saint-Étienne est décimé. Mais Angers aussi. Christophe Galtier, l'entraîneur du club du Forez, a dû piocher dans la réserve stéphanoise pour composer son banc de touche. Robert Beric, Alexandre Söderlund, Oussama Tannane, Stéphane Ruffier et Vincent Pajot sont tous blessés.



Du côté d'Angers, ce n'est donc pas beaucoup mieux. Famara Diedhiou, Cheikh Ndoye, Karl Toko-Ekambi, Nicolas Pépé et Jamel Saihi sont à la CAN. Gilles Sunu, Billy Ketkeophomphone, Yoann Andreu et Alexandre Letellier sont blessés.



Stéphane Moulin, le coach, doit pourtant relever une situation devenue inquiétante puisque son équipe est classée 19e. Elle n'a plus gagné depuis le 5 novembre 2016 face à Lille (1-0) lors de la 12e journée de Ligue 1. L'historique de cette affiche ne parle pas en faveur des visiteurs. Ils n'ont plus gagné au stade Geoffroy-Guichard depuis la saison 1971-1972.

L1-20e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 20 janvier :

Bastia - Nice : 1-1



Samedi 21 janvier :

Nantes - PSG : 0-2

Lille - Dijon : 0-0

Metz - Montpellier : 2-0

Bordeaux - Toulouse : 1-0

Guiguamp - Rennes : 1-1



Dimanche 22 novembre :

Monaco - Lorient :4-0

17h00 : Saint-Étienne - Angers

20h45 : Lyon - Marseille



Match reporté :

Caen - Nancy