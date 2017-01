MINUTE PAR MINUTE - Premier match de ce samedi 14 janvier au Roazhon Park de Rennes où se déplace le Paris Saint-Germain. Les Parisiens peuvent revenir à égalité de point du deuxième, Monaco en cas de victoire.

par Luca Dangréaux publié le 14/01/2017 à 16:45

Le Paris Saint-Germain n'a plus de temps à perdre. Troisième à l'entame de la phase retour du championnat de France de Ligue 1, les Parisiens (39 points) ont pour seul objectif de rattraper Monégasques (2e) et Niçois (1er). Respectivement à trois et cinq points, la qualité de jeu montrée par les clubs du Sud-Est prouve que la tâche ne sera pas simple. Unai Emery et les siens peuvent revenir à égalité de point de l'AS Monaco s'il l'emporte face aux Rennais. Ce match est l'occasion aussi pour Julian Draxler de faire ses premiers pas en Ligue 1 puisqu'il est titulaire.



À Rennes (7e, 29 points) Christian Gourcuff peut déjà compter sur sa nouvelle recrue Aldo Kalulu, arrivée de Lyon cette semaine et convoqué avec le groupe pour la réception du PSG. Les Rennais reste sur trois matches de Ligue 1 sans victoire. Pire, ils n'ont plus battu le PSG à domicile depuis la saison 2010-2011.

