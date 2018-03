publié le 27/11/2016 à 17:03

Sur la pelouse de l’Allianz Riviera, ce quasi-derby s’était engagé de la meilleure des manières pour l’OGC Nice dimanche 27 novembre. Peu après le coup l’engagement, les locaux prennent rapidement l'ascendant sur leurs rivaux du SC Bastia et mettent en lumière l’écart flagrant qui existe entre les deux équipes cette saison. Malgré l’absence de Mario Balotelli, encore relégué en tribune pour blessure, les Aiglons ouvrent le score grâce à Alassane Pléa (11e).



Les joueurs de Lucien Favre vont multiplier les occasions dans une première mi-temps où l’absence de Mario Balotelli ne se fait pas sentir. Malgré une nette domination, les Niçois ne parviennent pas à prendre le large et redonnent espoir aux Corses. Les joueurs du SC Bastia, qui n’en demandaient pas temps, vont alors profiter d’un cafouillage dans la défense niçoise pour égaliser par l’intermédiaire d’Enzo Crivelli (60e).

Réveillés par l’égalisation bastiaise, les coéquipiers de Younès Belhanda remettent la pression sur les visiteurs. En l’absence de "super Mario", Lucien Favre semble à court d’option offensive. Malgré de nombreuses occasions dans une fin de match débridée et sensiblement plus tendue, les Aiglons doivent se contenter du match nul. L’OGC Nice reprend la tête de la Ligue 1, avec un point d’avance sur l’ASM, et éventuellement le PSG en cas de victoire à Lyon. Le SC Bastia a confirmé son statut de bête noire des niçois.

L1-14e journée : résultats et classement

Vendredi 25 novembre :

Rennes - Toulouse : 1-0



Samedi 26 novembre :

Monaco - Marseille : 4-0

Montpellier - Nancy : 0-0

Metz - Lorient : 3-3

Bordeaux - Dijon : 3-2

Nantes - Lille : 0-0

Caen - Guingamp : 1-1



Dimanche 27 novembre :

Angers - Saint-Étienne : 1-2

Nice - Bastia : 1-1

Lyon - PSG : 1-2