publié le 04/03/2018 à 16:15

Il y va du moral des troupes dans ce qui peut apparaître comme un tournant : avant un piégeux déplacement à Moscou pour y défier le CSKA jeudi 8 mars en Europa League, Lyon doit absolument se refaire une santé en championnat, à Montpellier.



Depuis son succès contre le PSG en janvier (2-1), l'OL (4e) a enchaîné cinq matches de championnat sans victoire, et ainsi laissé l'OM (3e) et Monaco (2e) s'échapper avec cinq et sept longueurs d'avance. Pour couronner le tout, il a même calé à Caen (1-0) en Coupe de France...

Face à Montpellier, club surprise du haut de tableau (5e) grâce à sa défense de fer, les Gones espèrent rééditer leur performance de début février en Coupe de France (victoire 2-1 à la Mosson).

L1- 27e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 2 mars :



Nice - Lille

Monaco - Bordeaux



Samedi 3 mars :

17h00 : Troyes - PSG

20h00 : Amiens - Rennes

Angers - Guingamp

Metz - Toulouse

Saint-Etienne - Dijon



Dimanche 4 mars :

15h00 : Caen - Strasbourg

17h00 : Montpellier - Lyon

21h00 : Marseille - Nantes