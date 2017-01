MINUTE PAR MINUTE - L'Olympique de Marseille reçoit l'Association Sportive de Monaco pour ce qui est le choc de cette 20e journée de Ligue 1.

Crédit : NSJsport/Shutterstock/SIPA Boschilia et Lopez lors de Monaco-Marseille le 26 novembre 2016 le

par Luca Dangréaux publié le 15/01/2017 à 21:32

Dernier match de cette 20e journée de Ligue 1 entre Marseille et Monaco dans un stade Vélodrome que l'on annonce bouillant. Cette opposition entre le sixième et le deuxième du championnat promet d'être équilibré puisqu'elle oppose deux des équipes française les plus en forme du moment.



L'équipe de Rudi Garcia est sur une jolie série de quatre victoires consécutives. Mieux, ils n'ont plus perdu en Ligue 1 depuis leur déplacement en... Principauté justement. C'était le 26 novembre 2016 et à l'époque, Marseille avait subi une lourde défaite 4-0. Les Marseillais étaient trop frileux, les Monégasques en feu.



Ce dimanche 15 janvier le rapport de forces s'est équilibré par rapport au match aller. Les Monégasques sont moins favoris car mois entreprenant depuis quelques semaines mais ce match revêt d'une tout autre importance depuis le match nul et vierge entre Nice et Metz. En cas de victoire, Monaco passerait devant son voisin niçois pour lui prendre la place de leader de Ligue 1.

